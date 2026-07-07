Zemřela historička umění Jana Johanna Pauly, bylo jí 81 let

Zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johanna Pauly, bylo jí 81 let. Svůj profesní život zasvětila českému průmyslovému designu, sklu, bižuterii a užitému umění. O jejím úmrtí dnes ČTK informoval vnuk Přemysl Hásek.
Pauly působila v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde se podílela na odborném zpracování a prezentaci sbírek, které přispěly k dokumentaci českého sklářství a bižuterie. Později vedla oddělení průmyslového designu v Národním technickém muzeu v Praze, kde se podílela na koncepci, přípravě a realizaci řady stálých i dlouhodobých expozic, které tvoří součást prezentace českého technického a designového dědictví.
Jejím manželem byl sochař Vratislav Karel Novák, autor řady děl ve veřejném prostoru, mimo jiné pražského Metronomu na Letné. Společně patřili k osobnostem, které ovlivnily českou kulturu, umění a design.