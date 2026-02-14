Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

„Hlavním lákadlem je nahlížení na práci strojvedoucího během jízdy, na ledopády, pět tunelů, několik mostů i unikátní ozubnici,“ vyjmenovává ředitel Železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš, podle nějž se z jízd těší jak rodiny s dětmi, tak i milovníci železnice. Svézt se mohou třeba i turisté, kteří se vydají 14. března na výlet do Harrachova za Krakonošem.
O zajímavostech trati cestující zpraví průvodčí v dobové uniformě. Informace o její historii i o provozu v náročném horském terénu poskytne také Muzeum ozubnicové dráhy a Výtopna v Kořenově. Zájemci si prohlédnou stanoviště strojvedoucích, interiéry i podvozky s ozubnicovým strojem.
V roce 2025 podle Prokeše využilo nostalgické vlaky na Zubačce téměř 27 tisíc cestujících. „Na letošní rok plánujeme sedmašedesát jízd,“ prozrazuje.
Podrobnosti včetně jízdních řádů a informací o předprodeji jízdenek jsou k dispozici na www.zubacka.cz. „Jízdenky na jízdy historických motoráčků doporučujeme zakoupit online předem s bezplatnou rezervací místa,“ upozorňuje Prokeš.