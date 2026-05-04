Zimní údržba v Liberci stála poprvé v historii přes 60 milionů korun

Zimní údržba v Liberci stála poprvé přes 60 milionů korun, přispěl k tomu hlavně mrazivý leden. Celkem si ošetření silnic a chodníků ve stotisícovém městě od začátku loňského listopadu do konce letošního března vyžádalo 61,9 milionu korun, což je asi o čtvrtinu více než v předchozí zimě. ČTK o tom za liberecké technické služby (TSML) informoval Radovan Vrátný.
I když uplynulá zima byla nejdražší, nebyla pro technické služby nejnáročnější v historii. Dosud nejdražší zima z přelomu let 2008/2009 sice stála 54,7 milionu korun, při přepočtu na současné ceny by to ale odpovídalo zhruba 90 milionům korun.
Uplynulá zima měla podle Vrátného dvě fáze. "Listopad a první tři čtvrtiny prosince byly teplotně nadprůměrné; silnice nevyžadovaly téměř žádný zásah. Situace se zlomila na Štědrý den a od té chvíle tempo sezony výrazně zrychlilo," uvedl Vrátný.
Problémy na konci prosince působilo náledí a leden poté přinesl 18 dnů s celodenní teplotou pod bodem mrazu. V tomto měsíci technické služby při údržbě komunikací spotřebovaly 2102 tun posypové soli, což o mírných zimách stačilo na celou zimu. Letos musely TSML kvůli zvýšené spotřebě sůl v zimě přikoupit. Původně měly připraveno 3500 tun, na celou zimu jí ale potřebovaly 3887 tun, což bylo o 63 procent více než o rok dříve.
"Ukazují se přitom výhody nové haly: sůl je uskladněna ve správných podmínkách, zachovává si vlastnosti a naše technika s ní může pracovat pod střechou," uvedl ředitel TSML Jan Ullmann. Novou halu na uskladnění posypové soli mají technické služby od loňského léta, její výstavba stála 41 milionů korun.
Ve srovnání s dřívějšími tuhými zimami ale nebyla loňská spotřeba posypové soli nijak výjimečná. V předchozí finančně rekordní zimě z přelomu let 2008/2009 použily technické služby dokonce 5461 tun soli.
Letošní náročný leden se projevil i na stavu techniky používané k údržbě silnic, kdy některá starší vozidla kvůli poruše nemohla jezdit. "V nejnáročnějším lednovém období bylo souběžně v opravě více klíčových vozidel najednou. Díky přerozdělení tras a operativnímu nasazení externích dodavatelů zvládly dispečinky provoz bez výraznějšího dopadu na občany. Přesto jde o signál, který bychom měli mít na paměti při přípravě investičního plánu," dodal Vrátný.
V zimě liberecké technické služby použily k údržbě silnic a chodníků 87 svých mechanizací, od malotraktorů po velké sypače. Udržovaly s nimi 407 kilometrů silnic, téměř 167 kilometrů chodníků, 351 přechodů pro chodce, 346 autobusových a tramvajových zastávek a skoro 66.000 metrů čtverečních parkovišť.