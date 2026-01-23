Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:52aktualizováno  16:52
Policie zadržela čtyřiadvacetiletého muže, který minulý týden v Liberci ukradl nastartované zaparkované auto. Seděl v něm chlapec, jenž čekal na otce. Před rozjetím auta stačilo dítě utéct. Policie muže obvinila z přečinu omezování osobní svobody ve stadiu pokusu a z přečinu krádeže.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav PancerMF DNES

Na webu policie o tom v pátek informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Incident se stal minulý týden v neděli krátce před 15:30 v Jeronýmově ulici. „Obviněný v té době využil příležitosti v okamžiku, kdy spatřil zaparkované vozidlo Škoda Rapid, které mělo klíčky v zapalování a bylo i nastartované bez přítomnosti řidiče,“ uvedla Sochorová.

Chlapci se podařilo z auta utéct

Na zadním sedadle auta seděl chlapec v autosedačce. „Obviněný se rozhodl i přes tuto skutečnost vozidlo odcizit. Usedl za volant a chlapci přikázal sedět na místě v úmyslu omezit ho na osobní svobodě,“ uvedla mluvčí. Chlapci se ale podařilo z auta utéct ještě dříve, než zloděj s vozem odjel.

Muže i s ukradeným autem zadrželi policisté zhruba po 20 minutách. Dvě hlídky se ho nejprve pokusili zastavit na silnici I/35 u sjezdu na Stráž nad Nisou.

Test na alkohol i drogy byl negativní

„Řidič ovšem na tuto výzvu nereagoval a s odcizeným vozidlem začal policistům ujíždět místy až v rychlosti 180 kilometrů v hodině po uvedené silnici směrem k Hrádku nad Nisou. Dvěma policejním hlídkám se ho následně podařilo zastavit až za sjezdem na Václavice a v 15:50 zadržet,“ dodala Sochorová.

Test na alkohol i drogy byl u zadrženého negativní. Mluvčí policie v souvislosti s tímto případě připomněla, že děti by neměly bez dozoru zůstávat v autech, a to ani na krátkou dobu. Rizikem je podle ní rychlá změna teploty v uzavřeném autě, kdy v létě hrozí přehřátí a v zimě podchlazení.

Dítě může podle ní také neúmyslně manipulovat s ovládacími prvky, uvolnit ruční brzdu nebo otevřít dveře do vozovky. „V případě ponechání klíčků může dojít i k nechtěnému rozjetí vozidla,“ dodala Sochorová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Nové Město na Moravě 2025/2026: Vytrvalostní závod dnes aktuálně jedou ženy, ale bez Davidové

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se...

23. ledna 2026  18:25,  aktualizováno  19:10

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Samoobslužné jídelny neboli automaty byly až do roku 1989 běžným druhem...

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

23. ledna 2026  18:44

Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, dopoledne přibylo Třinecko a odpoledne pak zbytek regionu, tedy...

23. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  18:30

Metro na Floře se od února uzavře. Hlavní část rekonstrukce potrvá skoro rok

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...

Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. Od 1. února proto bude pro cestující zcela uzavřena. Práce, které by měly podle odhadů trvat zhruba deset měsíců, zahrnují...

23. ledna 2026  18:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Hasiči testovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Pomoc při návratu z mise. V Táboře otevřeli komunitní centrum pro válečné veterány

Ministr obrany Jaromír Zůna navštívil táborská kasárna Prokopa Holého. (23....

Návrat z několikaměsíčních misí v zahraničí bývá pro vojáky často složitý. Nesnáze, které s ním souvisejí, pomáhají řešit komunitní centra pro válečné veterány. Ta nabízejí pomoc se zdravotními,...

23. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Kolín chystá solární elektrárnu na střeše zimního stadionu

ilustrační snímek

Kolín připravuje stavbu fotovoltaické elektrárny na střeše zimního stadionu. Vyrobenou elektřinu by mohla sdílet i další sportoviště, řekl dnes novinářům...

23. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Krádež si mladík nenechal líbit, zloději ho pak ztloukli. Dvojici lumpů hledá policie

Policisté pátrají po mužích, kteří několikrát napadli jiného muže.

Policie pátrá po dvojici útočníků, kteří v noci na 10. ledna v centru Prahy okradli a ztloukli muže. Nejprve mu odcizili krabičku s tabákem, a když se ji snažil získat zpět, napadli ho a snažili se...

23. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Marná snaha tenistů v Brně o záchranu kurtů. Pozemky vám nepatří, rozhodl soud

Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...

Brněnský tenisový klub Tesla stále bojuje o městské pozemky na Ponavě, kde již přes sedm dekád funguje. Město mu však v roce 2023 vypovědělo nájemní smlouvu a nařídilo vystěhování, parcely si totiž...

23. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Ilustrační snímek

Policie zadržela čtyřiadvacetiletého muže, který minulý týden v Liberci ukradl nastartované zaparkované auto. Seděl v něm chlapec, jenž čekal na otce. Před rozjetím auta stačilo dítě utéct. Policie...

23. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

U krajské nemocnice v Pardubicích by měla začít přibývat parkovací místa

ilustrační snímek

U krajské nemocnice v Pardubicích by měla začít přibývat parkovací místa, kterých je velký nedostatek. Pardubický kraj spolu s nemocnicí, městem Pardubice a...

23. ledna 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Na střechách jindřichohradeckých škol budou fotovoltaické elektrárny

ilustrační snímek

Na střechách dvou jindřichohradeckých škol vyrostou letos fotovoltaické elektrárny. Jedna z nich bude na objektu základní školy v Jarošovské ulici a druhá bude...

23. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.