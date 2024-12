Za znásilnění sedmi dětí si muž odpyká 15 let, nejmladší oběti byly čtyři roky

Soudy mu uložily také ústavní sexuologickou léčbu a povinnost nahradit poškozeným nemajetkovou újmu.

Nejmladšímu dítěti byly čtyři roky, nejstaršímu 11 let. Muž vinu přiznal jen částečně, ve zbytku ji popíral. Také v ústavní stížnosti zopakoval, že byl odsouzen i za skutky, které nepokládá za prokázané. Justice prý hodnotila důkazy svévolně a účelově. Soud však nenašel důvod k zásahu, žádné porušení mužových základních práv nezjistil.

Muž neuspěl ani s kritikou vyměřeného trestu. „Vrchním soudem uložený souhrnný trest odnětí svobody v trvání 15 let nepředstavuje trest nepřiměřeně přísný, či dokonce přemrštěný, a tedy vybočující z ústavněprávních požadavků,“ stojí v usnesení.

V minulosti už byl souzený

V minulosti byl muž dvakrát odsouzen za znásilnění dítěte. Na první případ se vztahuje amnestie. V druhém případě soud muže v roce 2008 poslal do vězení na sedm let a po vypršení trestu nastoupil ochrannou sexuologickou léčbu, nejprve ústavní, poté ambulantní, která skončila v roce 2020.

V letech 2020 až 2022 se muž podle posledního verdiktu dopustil další trestné činnosti na šesti dívkách a jednom chlapci. Kromě znásilnění byl odsouzen také za zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožování výchovy dítěte a výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií. Podle obžaloby měl tisíce audiovizuálních záznamů dětí od batolat po mladší školní věk se sexuálním podtextem.

Liberecký krajský soud muže poslal na 13 let do vězení. Vrchní soud v Praze pak trest zpřísnil na 15 let a Nejvyšší soud verdikt potvrdil.