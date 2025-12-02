Znouzectnost vystoupí v Bunkru

Začínali jako skupina ovlivněná punkovou jednoduchostí, ale od prvních nahrávek zařazovali do svého repertoáru i písně náležící k jiným hudebním stylům.
Vystupují výhradně s vlastní, autorskou tvorbou.
Koncert v klubu začíná od 20 hodin.
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.
Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...
Ten příběh začíná jako v každé druhé pohádce. Bylo nebylo, za devatero horami, v časech třicetileté války si někdo do země ukryl svůj majetek. Bohužel se k němu nedostal zpátky poté, co nebezpečí...
Nákladní vozidlo, které se zaseklo pod železničním mostem, dnes ráno značně zkomplikovalo dopravu v pražských Vysočanech. Vlaky, které po mostě jindy jezdí, byly nahrazeny autobusy MHD. Zpoždění však...
V automatech lze koupit už prakticky cokoliv. Od pití a sladkostí přes plyšáky až třeba po čerstvé květiny. Ano, čtete správně, květiny. Automat na čerstvé květiny nově slouží v Havlíčkově Brodě. S...
Provoz na silnicích ve Zlínském kraji komplikovaly dnes ráno místy mlhy. Vyloučené není jejich namrzání. Vozovky v regionu jsou většinou holé, vlhké a sjízdné...
Na nesolených silnicích v Krkonoších v Královéhradeckém zůstává vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu o síle do deseti centimetrů. Sníh leží i na...
Kdo přijede do Trentina v lednu či únoru kvůli zimním olympijským hrám, často zjistí, že region nabízí mnohem víc než sportovní dění. Stačí ujet pár kilometrů od hlavních center a krajina se promění...
Česká hudební skupina z Plzně Znouzectnost vystoupí v pátek v Bunkr Music Clubu na Tržním náměstí v Liberci.
Při noční nehodě kamionu s osobním autem na Svitavsku zemřel člověk. Policie o tom dnes informovala na síti X. Silnice I/35 byla kvůli tomu zhruba dvě hodiny...
Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...
Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....
Ve značné části Moravskoslezského kraje nebude letos možné používat zábavní pyrotechniku v takovém rozsahu jako dosud. A to kvůli přísnějším pravidlům, která začnou platit od letošního 1. prosince....
Ještě na začátku letošního léta si pětatřicetiletý Pavel Tesárek z Loun naplno užíval života. Po zaměstnání sportoval a volný čas trávil se svojí partnerkou a několikaměsíčním synem. Zvrat přišel v...