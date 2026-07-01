Zoo v Liberci na prázdniny nachystala komentovaná setkání i benefiční jógu

Zoo v Liberci začala návštěvníkům nabízet komentovaná setkání s lektory u deseti vybraných expozic. Budou každý den až do konce letních prázdnin, řekla dnes ČTK mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Ve čtvrtek zoo zahájí i pravidelné benefiční lekce jógy na podporu pand červených žijících ve volné přírodě.
Liberecká zoo patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Libereckém kraji, loni do ní zavítalo přes 278.000 lidí. Tradičně nejvíc lidí do ní přichází o letních prázdninách. "Návštěvníci se mohou každý den od začátku prázdnin potkat s našimi lektory přímo u vybraných expozic a během desetiminutových komentovaných setkání se dozvědět zajímavosti o jednotlivých druzích i o jejich chovu," uvedla Tesařová. Komentovaná setkání začínají každý den v 10:00 u expozice papouška nestora kea a končí v 15:00 u sobů. Více se mohou návštěvníci dozvědět i o supech, bílých tygrech, surikatách, slonech či paviánech.
Od čtvrtka začnou v zoo i pravidelné lekce jógy, jde o benefiční projekt na podporu pand. "Lekce, které budou probíhat pod vedením liberecké zooložky a zároveň certifikované instruktorky jógy, jsou určeny začátečníkům i pokročilým od 15 let a propojují pohyb s podporou ochrany pand červených ve volné přírodě," uvedla Tesařová.
Účast na lekci je podle ní podmíněna zaplacením sedmi eur, tedy zhruba 170 korun, organizaci Red Panda Network, která se dlouhodobě věnuje ochraně pand červených v jejich přirozeném prostředí. "Organizace z darů financuje monitoring volně žijících pand, obnovu jejich přirozeného prostředí nebo činnost strážců lesa chránících pandy před pytláky," dodala mluvčí zoo. Lekce jógy budou na louce pod hlavním vstupem do zoo každý čtvrtek od 07:30 a 17:45, v případě nepříznivého počasí v pavilonu ZooExpo.
Zoo v Liberci, která je nejstarší v Česku, patří mezi středně velké zahrady. Na zhruba dvoukilometrové prohlídkové trase mohou návštěvníci pozorovat více než 160 druhů zvířat a přes 840 jedinců z říše savců, ptáků, plazů i obojživelníků. Jako jediná v zemi má mangabeje žlutobřiché, paviány pláštíkové nebo vzácné urialy bucharské. Unikátní je i její kolekce dravých ptáků.
Letos v létě mohou návštěvníci liberecké zahrady naposledy vidět slonici Balu. Po prázdninách zamíří do specializovaného zařízení ve Walesu. Pro zahradu to bude znamenat, že skoro po 70 letech skončí s chovem slonů. Aktuálně v ní nemohou návštěvníci vidět ani žirafy. Důvodem je modernizace a dvojnásobné rozšíření jejich pavilonu, což si vyžádá přes 114 milionů korun. Komplikovanější je také příjezd k areálu zoo kvůli opravě tramvajové tratě v Masarykově ulici. Objízdná trasa pro autobusy MHD i osobní auta vede přes Husovu ulici.