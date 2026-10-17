Zoo v Liberci připravuje rekonstrukci pavilonu levhartů za téměř 150 milionů Kč

Rozsáhlou rekonstrukci pavilonu levhartů připravují v Zoologické zahradě v Liberci, vzácným šelmám zajistí lepší podmínky a výrazně víc prostoru. Náklady odhaduje Liberecký kraj, který je od roku 2022 vlastníkem zoo, zhruba na 150 milionů korun, třetinu nákladů by mělo na základě dohody zaplatit město Liberec. Příspěvek bude rozložený do dvou let, řekla ČTK náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Stavba by měla začít příští rok v létě, hotovo má být o dva roky později.
"Pavilon levhartů slouží od roku 1987 a potřebuje zásadní obnovu. Rekonstrukce nabídne zvířatům větší výběhy a lepší podmínky tak, jak vyžadují pravidla pro jejich chov. Návštěvníci zároveň získají nové možnosti, jak šelmy pozorovat," doplnila Vinklátová. Zvířata získají dva velké přírodní výběhy na severní a jižní straně budovy, dohromady téměř 1000 metrů čtverečních. Součástí výběhů budou vodní prvky, skály a dřevo, které odpovídají přirozenému prostředí zvířat, celý prostor ochrání sítě, které mají zabránit útěku.
Venkovní expozice v dolní části pavilonu zoo spojí ze čtyř menších celků do dvou větších výběhů. Nové řešení doplní kryté návštěvnické vyhlídky, které lidem umožní pozorovat zvířata i za nepříznivého počasí a omezí nepříjemné odrazy na sklech. Zoo vymění také skleněné výplně. Rekonstrukce se zaměří i na vnitřní zázemí, prostor získá kvalitnější izolaci, která pomůže zajistit klid zejména v období rozmnožování. Proměnou projde horní patro pavilonu, spojením tří ze čtyř jednotek vznikne větší prostor pro chov levhartů čínských. Později by ho měli využívat také manulové.
Když Liberecký kraj zoologickou zahradu od města Liberce přebíral, bylo podle Vinklátové jasné, že kraj čekají významné investice do její obnovy. "Dostáváme se s každým pavilonem do částek, které jsme na začátku, když jsme přebírali zoologickou, nepředpokládali. Ten nárůst je významný, pokračovat ale prostě musíme, abychom se dostali do podmínek, ve kterých ta zvířata vůbec mohou nějak existovat. Takže jdeme doslova pavilon po pavilonu. To, co je ještě v nejbližší době v plánu, je oprava hráze jezera, protože prosakuje," řekla náměstkyně.
Liberecká zahrada založená v roce 1904 je nejstarší veřejnou zoo v České republice, loni ji navštívilo 278.000 lidí. Pavilon levhartů je jen jedním z projektů, zoo dokončuje nový pavilon a výběhy pro žirafy a zebry. "Budeme pokračovat dalšími etapami rekonstrukce areálu a přípravou jeho rozšíření do údolí ohrožené divočiny. Zoologická zahrada patří mezi nejvýznamnější turistické cíle Libereckého kraje a chceme, aby tomu odpovídalo i její zázemí pro zvířata a návštěvníky," dodal liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).