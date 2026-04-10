Zoo v Liberci si pořídila nového samce velblouda, neboť osm let neměla mládě

Zoo v Liberci získala ze zahrady v Olomouci devítiletého samce velblouda dvouhrbého. Slibuje si od něj, že pomůže obnovit reprodukci tohoto druhu v Liberci. Poslední mládě se zde narodilo před osmi lety, uvedla v tiskové zprávě mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
"Což je v podmínkách chovu velbloudů poměrně dlouhá doba bez nových přírůstků. Důvodem byl vysoký věk a zhoršující se zdravotní stav původního samce, který již nebyl dlouhodobě schopný se na reprodukci podílet. Zoo proto přistoupila k posílení chovu novým, perspektivním jedincem," dodala.
Nový samec je v nejlepším reprodukčním věku. "Po příjezdu byl téměř ihned připuštěn k našim třem samicím a celé sbližování s nimi i novým prostředím proběhlo bez jakýchkoli komplikací. Všechna čtyři zvířata jsme proto mohli okamžitě společně vypustit do venkovního výběhu," uvedl hlavní zoolog Zoo Liberec Luboš Melichar.
Samce zoologové symbolicky převezli do Liberce v den, kdy se v Olomouci narodilo mládě, jehož je otcem. "Věříme, že stejně úspěšný bude i ve svém novém působišti,“ dodala olomoucká zooložka Eliška Veselá.
Zoo Liberec chová velbloudy nepřetržitě od roku 1957. Prvním dovezeným jedincem byla tříletá samice Bezděchodka pocházející z tehdejšího Sovětského svazu a nejplodnějším samcem Claudius, který byl otcem zhruba 30 mláďat.