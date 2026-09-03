Pelikána bílého, který opustil areál zoologické zahrady, si všimla mladá žena s dítětem v kočárku.
„Šli jsme na procházku kolem zoo a najednou vidíme pelikána na zahradě naproti areálu. Okamžitě jsem volala do zoo,“ sdělila redakci iDNES.cz žena, která si přeje zůstat v anonymitě.
Reakce chovatelů prý byla velmi rychlá. „Dorazili téměř ihned. Odchytávat ho přišlo celkem dost zaměstnanců,“ přiblížila překvapená Liberečanka, kterou těší, že mohla udělat dobrý skutek.
Úprk pelikána potvrdila mluvčí zoo Barbara Tesařová. „Pelikán přeskočil plot, přešel koleje a dostal se několik desítek metrů od svojí expozice, směrem k tenisovým kurtům,“ přiblížila Tesařová.
Chovatelé podle ní nemuseli zvíře nijak složitě odchytávat. „Když k němu přišli a chtěli ho dostat zpátky, sám se vrátil. Žádná velká akce nebyla zapotřebí. Když je uviděl, nakráčel si zpátky na jezírko,“ upřesnila mluvčí a vysvětlila, proč se zvíře z jezírka dostalo ven. „Pelikánům zastřihujeme letky, aby neuletěli. Ale protože je letos méně vody, jde to hůř a tento pelikán ještě neměl letky zastřižené. Ale už je má zastřižené.“
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Pelikáni žijí v liberecké zahradě na jezírku na konci prohlídkové trasy. Vodní plocha nemá žádné sítě, jen ploty. Zaměstnanci zahrady pelikány každý rok odchytávají a přesouvají do zimoviště. To se obvykle děje na konci října nebo začátkem listopadu.
Podle mluvčí jde o ojedinělý případ – žádné zvíře už několik let svévolně neopustilo svůj výběh. „Zhruba před deseti lety utekla panda červená. Ale tu se podařilo odchytit na soukromé zahradě vedle zoo,“ zavzpomínala Tesařová.
Útěk lemurů
V roce 2015 se pro změnu pokusili na vlastní pěst opustit zoo lemuři Satanáš a Belzebub, kteří žili na ostrůvku uprostřed stejného jezírka, ze kterého nyní prchl pelikán.
Lemury nezastavily ani elektrické šoky z ohradníku. Drobné poloopice se vrhly do vody, přestože předtím nikdy neplavaly. Jejich cestu za svobodou přes jezírko zastavili až ošetřovatelé s podběráky.
Incident na vlastní oči viděl ředitel zoo David Nejedlo, protože se situace odehrála při vypouštění lemurů do jejich letní ubikace.
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Satanáše a Belzebuba lovili podběrákem. Lemuři chtěli uplavat ze zoo
„První opice vylezla z bedny a prozkoumávala okolí. Dotkla se ohradníku, dostala ránu, ale místo aby ustoupila, vrhla se na ohradník a proskočila ho. Následovala ji pak druhá opice, která schytala šoků mnohem víc, ale i ona dokázala prolézt,“ popsal tehdy událost ředitel.
Dvojice lemurů, které pro svůj „čertovský“ vzhled pojmenovali Belzebub a Satanáš, se ihned vrhla do vln jezírka. Ošetřovatelé v tu chvíli už na nic nečekali a s loďkou a podběráky jim vyjeli naproti.
Levhart na svobodě
O rok dříve utekl z expozice sněžný levhart. V zahradě bylo tou dobou dvacet dva návštěvníků, šelma však nikomu neublížila a nedostala se ani za plot areálu.
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V liberecké zoo utekl levhart. Lidem neublížil, byl vystresovaný
„Levhart se na svobodě choval plaše, byl vystresovaný a spíše se plížil podél výběhu, než aby běhal kolem,“ řekl tehdy šéfzoolog zahrady Luboš Melichar.
„Návštěvníky jsme dostali do bezpečí a veterinář levharta uspal narkotizační puškou. Zvíře je v pořádku,“ doplnil.
Tygr vláčel praktikanta
Mnohem větší drama se odehrávalo v liberecké zoo 22. listopadu 2012. Sedmiletý samec bílého tygra řádil v zahradě skoro hodinu. Zranil tam mladého praktikanta, a než veterináři tygra uspali, stihl ještě zaútočit na lvy, přes pancéřované sklo však nepronikl. Dobýval se i do pavilonu tučňáků.
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Tygr v liberecké zoo napadl tři ošetřovatele. Jednoho nesl v tlamě
Tygr Paris zaútočil na ošetřovatele při úklidu kotce. Praktikanta dokonce chvíli vláčel v tlamě. Způsobil mu četná poranění na hlavě, zátylku, podpaží i na zádech. Mladík však nebyl v ohrožení života.
Poté se tygr dostal z pavilonu. Asi třicet dětí a několik dospělých se naštěstí pohybovalo na opačném konci zahrady. Paridovu pozornost upoutali tučňáci, ale zájem o ně ztratil okamžitě poté, co na cestě k nim schytal ránu od elektrického ohradníku. Pak už zvíře dostalo od veterináře trojnásobnou dávku uspávacího střeliva a padlo k zemi.
Lvi roztrhali bílou tygřici
Nejtragičtější útěk zvířete z liberecké zoo se stal v listopadu roku 2009. Zoologická zahrada tehdy přišla o sedmnáctiletou bílou tygřici Isabellu. Při rutinním vypouštění šelem z ubikací do vnějších výběhů k ní pronikli lvi a smrtelně ji zranili. Podle tehdejšího mluvčího zoo Ivana Langra se událost seběhla během několika sekund a nešlo jí zabránit.
Nejstarší zoo v Česku tehdy zahalil smutek. Na vině byli lev Sultán a lvice Elsa, kteří pobývali v liberecké zoo od roku 2001. Po jejich útoku v největším výběhu pavilonu šelem zemřela bílá tygřice Isabella - ironií osudu predátor původně z Indie, se lvy z Afriky by se tak normálně nepotkala.
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Zvířata v pavilonu šelem se tehdy z ubikací do výběhů pouštěla postupně přes společnou „křižovatku“. Nejdříve tuto trasu absolvovala Isabella. Pak chovatel do křižovatky pustil lvy - ti jako smečková zvířata chodí spolu.
„Velmi pravděpodobně nalehli na šubr, bezpečnostní vrata, jimiž předtím prošla Isabella do venkovní expozice. Oba dva tou masou svalů, jíž disponují, dvířka nadzvedli, pak je mohli tlapou otevřít,“ nastínil možnou verzi Langr. Pracovníci zahrady následně zapracovali na tom, aby se podobný případ neopakoval.
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16. listopadu 2021