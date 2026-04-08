Liberecká zoo slaví přírůstek, hřebeček je nadějí pro ohrožené zebry

„Matkou mláděte je dvaadvacetiletá zkušená samice, která přivedla na svět již šest potomků. Navzdory jejímu vyššímu věku se o mládě vzorně stará a hřebeček v její péči zatím zdárně prospívá,“ líčí hlavní zoolog Luboš Melichar.
Zoo Liberec chová zebry bezhřívé od roku 2006. Za tu dobu se v krajském městě narodilo deset mláďat. V současné situaci je podle Melichara každé velice cenné. Pokud se odchov hřebce podaří, pomůže posílit a stabilizovat evropskou populaci.
„Tento nejohroženější poddruh zebry stepní dnes chová jen deset zoologických zahrad a celková, až donedávna dlouhodobě stagnující populace v lidské péči čítá pouhých 41 jedinců,“ upozorňuje dále zoolog. Evropa za poslední rok hlásí osm nových přírůstků, což je podle něj velmi pozitivní a nadějný trend.
Zebra bezhřívá patří mezi jedny z nejohroženějších kopytníků Afriky, ve volné přírodě se vyskytuje už jen ve dvou lokalitách v Ugandě – v Národním parku Kidepo Valley a rezervaci Pian Upe. Zebry čelí ztrátě přirozeného prostředí, ale i pytlákům a dalším antropogenním vlivům.
V předchozích letech podnikl Melichar s kolegy dvě expedice do Ugandy, kde se zaměřil na monitoring populací, terénní výzkum i rozvoj spolupráce s místními institucemi.
„Toto úsilí vyústilo na konci loňského roku v podpis memoranda o spolupráci mezi Zoo Liberec, Safari Parkem Dvůr Králové a ugandskou vládní organizací na ochranu přírody Uganda Wildlife Authority. To formalizovalo a dále posílilo společné kroky na ochranu tohoto taxonu a vytvořilo podmínky pro dlouhodobou koordinaci ochranářské práce v terénu,“ přibližuje mluvčí zoo Barbara Tesařová. Letos v červenci se Melichar do Afriky za zebrami vrátí.