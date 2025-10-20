Zoologové z Liberce obnovují mořský ekosystém, na dně sázejí trávu a korály

Lada Válková
  11:52aktualizováno  11:52
Obnovení poničeného mořského ekosystému. To je cíl vědců a terénních zoologů z liberecké zoologické zahrady. V oblasti ostrova Bangkaru západně od Sumatry vysazují mořské trávy a korály.
Zakládání korálových školek

Zakládání korálových školek | foto: Zoo Liberec

Sazenice mořské trávy
Mořská louka
Sazenice
Do projektu jsou zapojeny místní komunity a rybáři.
5 fotografií

Se šnorchlem nebo s potápěčským vybavením sázejí pod hladinou moře v Indonésii trávu a korály. Tým pod vedením Adély Hemelíkové z liberecké zoologické zahrady obnovuje poškozený mořský ekosystém u ostrova Bangkaru asi sedmdesát kilometrů západně od Sumatry.

Zhruba desetičlenný tým včetně rybářů a místních studentů sbírá poničené korály z mořského dna. Mohli se ulomit působením vln během bouřky, často bývají ale poničené v místech, kde kotví lodě. Kromě klimatických změn a znečištění nadto k jejich poškozování přispívá nadměrný rybolov a jeho ilegální praktiky, jako je používání výbušnin či jedů.

„Úlomky korálů připevňujeme pomocí akvaristického lepidla zpět k očištěnému podloží. Tím jim dáváme šanci na přežití a další růst,“ popisuje vedoucí oddělení ochrany přírody a výzkumu v Zoo Liberec Adéla Hemelíková. Na vhodných místech vznikají jakési korálové školky.

Velké stěhování žiraf. Liberec jim rozšíří pavilon, v průběhu oprav musí do azylu

Metodiku sázení korálů, jejíž úspěšnost dosahuje až 95 procent, považuje za jednodušší. U mořských trav je podstatně méně, 52 procent. Tým chce přitom dosáhnout úspěšnosti 70 procent. Podmořské louky jsou jedním z nejproduktivnějších ekosystémů na planetě. Jednak poskytují útočiště živočichům, jejich kořeny a oddenky také zpevňují mořské dno.

„A především pohlcují obrovské množství uhlíku, a to dokonce až pětatřicetkrát rychleji než tropické deštné pralesy na stejné ploše. Hrají tedy významnou roli v boji proti klimatické změně,“ zdůrazňuje mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

„U mořských trav probíhá odběr z takzvané mateřské rostliny, což si lze představit jako u normálních rostlin, kde se odebírá malý kousek rostliny i s kořenem a přesadí se,“ přibližuje Hemelíková.

Květináče z kokosu a bambusu

Sazenice pak míří na experimentální pole či do školek. „Je to jen kousek u mořského dna, kde se sazenice sázejí na jedno místo. Mají mezi sebou minimální vzdálenost,“ dodává.

Díky výběru vhodných míst na sázení lze pak rehabilitované korály i trávu snadno monitorovat. Co stojí za nižší úspěšností výsadby trav? „Snažíme se vyhnout používání plastů, takže podložky a květináče vyrábíme z kokosového vlákna a bambusu,“ prozrazuje Hemelíková. Na jejich výrobě spolupracují s místními komunitami, které se do celého procesu od začátku zapojují.

Zoo pěstuje saláty pro zvířata unikátní metodou, nabídne je i v novém bistru

Materiály jsou tedy organické, ale ne tak pevné. „Občas se stane, že se sazenice v podložce neudrží. Snažíme se najít ještě nějaká vylepšení,“ říká Hemelíková, jež má na starosti i další projekty nejen v oblasti Jihovýchodní Asie, ale i v Evropě či Africe.

Na sázení trav se podílejí také tamní rybáři, kteří tak získávají alternativní zdroj příjmu. Místní se podle Hemelíkové k ochranářským aktivitám stavějí velmi pozitivně.

„Chápou, že zdravé ekosystémy jsou důležité pro člověka. Bez nich nebudou mít ryby a další druhy potravu, úkryty a podobně. Takže vidí přímý vztah mezi zdravím ekosystémů a svým živobytím,“ zamýšlí se.

Zoo tu pomáhá už přes deset let

Liberecká zoo pomáhá s ochranou biodiverzity tropického ostrova Bangkaru přes deset let. Dosud se zaměřovala na záchranu ohrožených druhů zvířat a bojovala proti pytláctví. Nyní rozšířila své aktivity o obnovu mořských ekosystémů. Ty patří v Indonésii k nejbohatším na světě. Jsou ale silně ohrožené a ztrácí přirozenou schopnost regenerace.

„Ostrov nebyl nikdy trvale osídlený. Nachází se tam primární tropický les, což z něj činí jedno z posledních míst svého druhu v celé Indonésii. Pláže ostrova jsou významným hnízdištěm mořských želv a v tamním pralese přežívá pravděpodobně poslední životaschopná populace pěvce loskutáka niaského na světě,“ konstatuje ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Nájezdy pytláků na ostrov se podařilo zastavit díky přítomnosti rangerů a intenzivní spolupráci s místními komunitami. „Přetrvávajícím problémem je však zhoršený stav mořských ekosystémů, na kterých jsou ohrožené druhy závislé,“ uzavírá ředitel zoo.

První ucelené výsledky z Bangkaru budou k dispozici během několika týdnů. Pokud se sázení osvědčí, rozšíří se projekt i na další lokality.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Zoologové z Liberce obnovují mořský ekosystém, na dně sázejí trávu a korály

Obnovení poničeného mořského ekosystému. To je cíl vědců a terénních zoologů z liberecké zoologické zahrady. V oblasti ostrova Bangkaru západně od Sumatry vysazují mořské trávy a korály.

20. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Velké náměstí na opravy stále čeká. Zatím musí stačit umělecké „lešení“

Dřevěná rozhledna na Velkém náměstí v Hradci Králové měla stát kolem secesní studny jen čtyři měsíce, ale zůstane nejméně do září 2026. Úkolem umělecké instalace nazvané Corral je provokovat a...

20. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových...

20. října 2025  9:02,  aktualizováno  11:49

Očkování proti pásovému oparu: důležitá prevence, která je nyní dostupnější

20. října 2025  11:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zámek byl před zřícením, zachraňuje ho řád. Obnovenou kapli posvětil biskup

Ještě před třiceti lety to vypadalo se zámkem ve Stránecké Zhoři na Žďársku bledě. Renesanční stavba jen těžko odolávala dlouhodobému chátrání. V roce 1999 se jí ale ujal Řád rytířů Kristových a ten...

20. října 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Žena v Úvalech bodla manžela nožem do hrudi, policisté ji zadrželi

Manželská hádka v Úvalech nedaleko Prahy skončila krvavým zraněním. V neděli večer tam žena napadla svého partnera nožem. Dvaašedesáti letý muž skončil v nemocnici v Praze na Vinohradech. Případ...

20. října 2025  10:32,  aktualizováno  11:24

Skupina Mewa jmenovala Waldemara Feldbusche na pozici CFO

20. října 2025  11:23

Psí cestovatel. Roční retrívr se při výletu zaběhl, sám se vrátil vlakem

Obdivuhodný orientační smysl prokázal roční retrívr, který se o víkendu na procházce poblíž Brna ztratil svému majiteli a jeho dětem. Zatímco jej lidé marně hledali, pes se vrátil na železniční...

20. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Rozsudek po osmi letech. Za obří požár haly u Mostu soud všechny osvobodil

Před více než osmi lety zachvátil jednu z hal v průmyslové zóně Joseph na Mostecku rozsáhlý požár. Podle vyšetřovatelů se tak stalo kvůli nevhodnému zacházení s lihem. Státní zastupitelství za to...

20. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Lávku na cyklostezce u Kauflandu sežrala dřevomorka, nová bude z oceli

Kvůli poškození dřevokaznou houbou uzavřel v pondělí karlovarský magistrát lávku na cyklostezce nedaleko obchodního centra Kaufland. Uzavírka potrvá do konce listopadu, cyklisté budou muset v tomto...

20. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. Dnes to schválili radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika...

20. října 2025  11:12

Nehoda autobusu na Jindřichohradecku. Tři lidé se zranili, silnice je zavřená

V pondělí krátce po půl desáté jel linkový autobus z Jindřichova Hradce na Jindřiš a havaroval. Podle informací záchranářů se při nehodě lehce zranili tři cestující. Na místě zasahují složky...

20. října 2025  10:32,  aktualizováno  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.