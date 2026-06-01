Chladnomilné šelmy i ukázky dravců. Liberecká zoo se rozroste na dvojnásobek

Kromě tygrů ussurijských se zde postupně zabydlí také medvědi, vlci, sněžní levharti, pandy červené, primáti či kopytníci.
„Pokud vše půjde podle plánu, rádi bychom stavební práce zahájili v roce 2028,“ informovala mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová s tím, že původně odhadovaný termín se posunul kvůli čekání na stanovisko k vlivům projektu na životní prostředí.
„Až na základě jeho znění budeme moci pokračovat v projektování,“ objasnila.
První etapa spolkne 300 milionů
Podle informací ČTK dosáhnou náklady na první etapu 300 milionů korun. „Má to být místo, kde bude příjemně ohroženým druhům zvířat – která bohužel potřebují lidskou péči – a mělo by zde být dobře i návštěvníkům, které budeme s ochranou přírody propojovat,“ představil Údolí ředitel zoo David Nejedlo.
Na webu zoologické naleznou zájemci dokumenty spjaté s největším rozvojovým projektem v novodobé historii instituce včetně podrobného popisu území z různých hledisek či videa z dotčené lokality. Zároveň se dozvědí, proč je stavba rozdělená do etap.
„Otevřeme celý areál, ale nebude plně vybavený všemi expozicemi, které by tam měly být do budoucna,“ konstatoval Nejedlo. Je to jednak otázka peněz, současně i strategické rozhodnutí.
„Když postavíte něco najednou, tak to najednou také zestárne. A někdy rekonstrukce potřebují skoro stejný balík peněz, jako stálo postavení,“ dodal.
Letové ukázky dravců
V první etapě vznikne výběh tygra, jednoduché výběhy pro kopytníky a začnou i opravy amfiteátru. Ten chce zoo využívat na letové ukázky dravců. „Protože chov dravých ptáků je jednou z našich základních dominant,“ uvedl ředitel.
Hned od počátku bude fungovat i základní infrastruktura jako občerstvení, místa k posezení, herní palouk či toalety. Postupně – v závislosti na finančních možnostech zoo – budou vznikat další prostorné expozice, voliéry či moderní zázemí pro chovatele, vzdělávací centrum a restaurace. Ta má sloužit i výletníkům.
„V tomto případě máme unikátní možnost vytvořit v našich podmínkách zoo na úplně zelené louce,“ popsal architekt Vratislav Danda z pražského ateliéru AND, který se specializuje na zoologické zahrady. „Za třicet let, co se tématu věnujeme, jsme se nesetkali s tím, že by byla k dispozici úplně volná plocha,“ uvedl.
Nenápadné expozice
Všechny návrhy ateliér připravuje tak, aby na sebe v přírodním prostředí nestrhávaly pozornost, měly by působit harmonicky. Týká se to jak samotných expozic, tak budov potřebných pro fungování zoo.
Ta již započala s terénními úpravami; v červnu se pustí do probírky stromů a zeleně, aby pozemek, díky němuž se zoo ze současných 14 hektarů rozroste na 27 hektarů, mohla oplotit.
„Chceme udělat plot dřív, než začneme budovat areál,“ poznamenal Nejedlo, podle nějž by bylo škoda, aby novou výsadbu někdo ukradl nebo ji poškodila zvěř.
Podle náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Květy Vinklátové nejde zdvojnásobit zoologickou během jednoho roku. „I když je to v mnohem přírodnějším rázu, kde staveb nebude tolik, jako znáte ze staré části zoo, bude to finančně náročná záležitost,“ uzavřela Vinklátová.