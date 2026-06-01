Chladnomilné šelmy i ukázky dravců. Liberecká zoo se rozroste na dvojnásobek

Lada Válková
  12:22aktualizováno  12:22
Sledovat Metro na Googlu
Sovovu ulici v budoucnu překlene lávka, odkud návštěvníci Zoo Liberec přejdou ze stávající části areálu do nové. V takzvaném Údolí ohrožené divočiny se před nimi otevřou prostorné přírodní expozice pro chladnomilné druhy zvířat. Zoo chce tímto krokem předejít například nutnému a nákladnému vytápění pavilonů.
Návštěvníkům liberecké zoo se v nově budovaném areálu otevřou prostorné...

Návštěvníkům liberecké zoo se v nově budovaném areálu otevřou prostorné přírodní expozice. | foto: Zoo Liberec

Údolí ohrožené divočiny rozšíří libereckou zoologickou zahradu.
Návštěvníkům liberecké zoo se v nově budovaném areálu otevřou prostorné...
Údolí ohrožené divočiny rozšíří libereckou zoologickou zahradu.
Údolí ohrožené divočiny rozšíří libereckou zoologickou zahradu.
9 fotografií

Kromě tygrů ussurijských se zde postupně zabydlí také medvědi, vlci, sněžní levharti, pandy červené, primáti či kopytníci.

„Pokud vše půjde podle plánu, rádi bychom stavební práce zahájili v roce 2028,“ informovala mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová s tím, že původně odhadovaný termín se posunul kvůli čekání na stanovisko k vlivům projektu na životní prostředí.

„Až na základě jeho znění budeme moci pokračovat v projektování,“ objasnila.

První etapa spolkne 300 milionů

Podle informací ČTK dosáhnou náklady na první etapu 300 milionů korun. „Má to být místo, kde bude příjemně ohroženým druhům zvířat – která bohužel potřebují lidskou péči – a mělo by zde být dobře i návštěvníkům, které budeme s ochranou přírody propojovat,“ představil Údolí ředitel zoo David Nejedlo.

Na webu zoologické naleznou zájemci dokumenty spjaté s největším rozvojovým projektem v novodobé historii instituce včetně podrobného popisu území z různých hledisek či videa z dotčené lokality. Zároveň se dozvědí, proč je stavba rozdělená do etap.

„Otevřeme celý areál, ale nebude plně vybavený všemi expozicemi, které by tam měly být do budoucna,“ konstatoval Nejedlo. Je to jednak otázka peněz, současně i strategické rozhodnutí.

„Když postavíte něco najednou, tak to najednou také zestárne. A někdy rekonstrukce potřebují skoro stejný balík peněz, jako stálo postavení,“ dodal.

Letové ukázky dravců

V první etapě vznikne výběh tygra, jednoduché výběhy pro kopytníky a začnou i opravy amfiteátru. Ten chce zoo využívat na letové ukázky dravců. „Protože chov dravých ptáků je jednou z našich základních dominant,“ uvedl ředitel.

Hned od počátku bude fungovat i základní infrastruktura jako občerstvení, místa k posezení, herní palouk či toalety. Postupně – v závislosti na finančních možnostech zoo – budou vznikat další prostorné expozice, voliéry či moderní zázemí pro chovatele, vzdělávací centrum a restaurace. Ta má sloužit i výletníkům.

„V tomto případě máme unikátní možnost vytvořit v našich podmínkách zoo na úplně zelené louce,“ popsal architekt Vratislav Danda z pražského ateliéru AND, který se specializuje na zoologické zahrady. „Za třicet let, co se tématu věnujeme, jsme se nesetkali s tím, že by byla k dispozici úplně volná plocha,“ uvedl.

Nenápadné expozice

Všechny návrhy ateliér připravuje tak, aby na sebe v přírodním prostředí nestrhávaly pozornost, měly by působit harmonicky. Týká se to jak samotných expozic, tak budov potřebných pro fungování zoo.

Ta již započala s terénními úpravami; v červnu se pustí do probírky stromů a zeleně, aby pozemek, díky němuž se zoo ze současných 14 hektarů rozroste na 27 hektarů, mohla oplotit.

„Chceme udělat plot dřív, než začneme budovat areál,“ poznamenal Nejedlo, podle nějž by bylo škoda, aby novou výsadbu někdo ukradl nebo ji poškodila zvěř.

Podle náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Květy Vinklátové nejde zdvojnásobit zoologickou během jednoho roku. „I když je to v mnohem přírodnějším rázu, kde staveb nebude tolik, jako znáte ze staré části zoo, bude to finančně náročná záležitost,“ uzavřela Vinklátová.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Záchvat a zvracení po cigaretě s neznámou látkou, svědci nechali dívku bez pomoci

Ilustrační snímek

Vzlykající dívka, které se udělalo špatně, zaměstnala strážníky v centru Brna. Při poskytování pomoci se dozvěděli, že příčinou jejích zdravotních potíží doprovázených také zvracením není alkohol,...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Podezřelý z vraždy sousedky v Havířově je na psychiatrii, není schopen vypovídat

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku, zaútočil...

Policie pokračuje ve vyšetřování vraždy v centru Havířova. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam podle kriminalistů v jednom z bytů napadl nejprve svého souseda a pak i sousedku. Starší žena vážným zraněním na...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Chladnomilné šelmy i ukázky dravců. Liberecká zoo se rozroste na dvojnásobek

Návštěvníkům liberecké zoo se v nově budovaném areálu otevřou prostorné...

Sovovu ulici v budoucnu překlene lávka, odkud návštěvníci Zoo Liberec přejdou ze stávající části areálu do nové. V takzvaném Údolí ohrožené divočiny se před nimi otevřou prostorné přírodní expozice...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Lanovka na Letnou měla výročí. Aby mohla tahat druhou, musela se naplnit vodou

Lanová dráha na Letnou.

Před 135 lety vyjela poprvé lanová dráha na pražskou Letnou. Dvoukolejná pozemní dráha vedla od míst, kde dnes ústí Letenský tunel k restauraci v Letenských sadech. Později ji nahradil pohyblivý...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Infekcemi v zahraničí se za osm let nakazilo 197 lidí z Vysočiny, předloni 50

ilustrační snímek

Za posledních osm let evidují hygienici na Vysočině 197 případů importovaných infekcí, z toho 11 horečky dengue. Nejčastěji ale lidé v zahraničí onemocní...

1. června 2026  10:29,  aktualizováno  10:29

V květnu zemřel při nehodách ve Zlínském kraji jeden člověk, loni žádný

ilustrační snímek

Při dopravních nehodách na silnicích ve Zlínském kraji v květnu zemřel jeden člověk. V pátém měsíci loňského roku si nehody v regionu žádnou oběť nevyžádaly....

1. června 2026  10:21

Začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

1. června 2026

Voda zaplavila podchod pod Miletou. Druhý právě otevřeli, zamezí přebíhání

Podchod pod Hradeckou ulicí na hradecké křižovatce Mileta je otevřený už od...

Na stavbě křižovatky Mileta v centru Hradce Králové se v pondělí otevřelo druhé rameno podchodu. Pěší se tak dostanou od areálu hradecké univerzity k fakultní nemocnici, což dosud přímo na křižovatce...

1. června 2026  11:52

České Budějovice začnou přes dopravní podnik nabízet sdílená kola

ilustrační snímek

České Budějovice začnou od 1. července nabízet veřejnosti sdílená kola. Stanou se tak podle náměstka primátorky Metra Maroše (Naše Česko) prvním městem v...

1. června 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Chaos kolem Nové Palmovky pokračuje, projekt sídla kosmické agentury dál nabírá zpoždění

Nedostavěná budova se již roky tyčí nad dopravním uzlem.

Chátrající komplex na Palmovce bude chátrat dál. Pražští radní už během února na zasedání vyloučili stavební společnosti Porr a Gemo z tendru na dostavbu torza budovy Nová Palmovka, kde má v budoucnu...

1. června 2026  11:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výzkum SPS: Rodiče stavebním oborům věří. Souhrn slovem a obrazem

1. června 2026  11:38

Opera, Bella Ciao i trikolóra. Brněnské ohňostroje začaly v italském rytmu

Ohňostroj v italském rytmu zakončil v Komárově Jihobrněnský dětský den a...

První ochutnávku k tradičnímu ohňostrojovému festivalu dostali v sobotu Brňané. V Komárově na jihu města se uskutečnilo takzvané prelude, tedy předehra, v italském stylu. Soutěžní pyroshow přijdou na...

1. června 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.