ZŠ Kaplického v Liberci se po dvou měsících opět stěhuje, nepočítala s tím

Nečekaně hektický závěr letních prázdnin mají pracovníci Základní školy Kaplického v Liberci - Doubí. Svoji školu museli v červnu kvůli chystané přestavbě opustit, vše vystěhovat a měsíc a půl chystali náhradní prostory v jiné budově v sousední čtvrti. Nyní se dozvěděli, že kvůli konci platnosti požární výjimky zatím nemohou náhradní prostory pro zhruba 350 žáků využívat. Mají tak jen několik dnů na to, aby vše přestěhovali zpět do školy. Její ředitel Pavel Zeronik dnes ČTK řekl, že aby vše stihli, budou muset věci přemisťovat i o víkendu.
"Ozvali se nám i někteří rodiče, že by nám pomohli. Zatím to ale zvládáme sami," řekl Zeronik. Situace je podle něj velmi náročná, přesto je přesvědčený, že se do úterý 1. září podaří školu na příchod dětí připravit. "Nebudou namontované jenom, dejme tomu, třeba interaktivní tabule, ale pro žáky to základní zázemí jako jsou šatní skříňky a třídy bude připravené," dodal.
Liberec při přestavbách základních škol, které nelze provádět za provozu, využívá dlouhodobě několikapatrovou budovu v Mařanově ulici ve čtvrti Vesec. Tu si radnice pronajímá od Technické univerzity v Liberci (TUL). V minulých letech s jejím využitím problém neměla. "Během finálních příprav na zahájení školního roku se ukázalo, že v nájemním objektu TUL v Mařanově vypršela platnost požární výjimky," uvedla pro ČTK mluvčí radnice Jana Kodymová. Majitel objektu musí udělat potřebné stavební úpravy a revize. Kdy by to mohlo být hotové, Kodymová zatím neví.
V pronajaté budově v Mařanově ulici má město i waldorfskou základní školu, která patří právě pod ZŠ Kaplického. Na tu se konec požární výjimky podle Zeronika nevztahuje. "Waldorfské třídy se před několika lety stěhovaly do nových zrekonstruovaných prostor a tím pádem jsou zkolaudované jako školské zařízení. Ty tam zůstat můžou," dodal ředitel.
Od září měli do budovy v Mařanově ulici docházet žáci i z kmenové budovy ZŠ Kaplická, kterou čeká dvouletá rekonstrukce a rozšíření za 145 milionů korun bez daně. Místo toho budou zatím dál docházet do "své" školy.
Radnice zatím nedokáže odhadnout, zda problémy se zajištěním náhradních prostor ovlivní i chystanou rekonstrukci ZŠ Kaplického. "Časový plán se odvíjí od toho, kdy se povede vysoutěžit dodavatel," uvedla Kodymová. Firmu, která stavební zakázku na modernizaci školy získá, radnice teprve vybírá v soutěži. Termín pro podání nabídek vyprší 18. září.
Hlavním cílem modernizace ZŠ Kaplického je vyřešit dlouhodobý problém s nedostatkem prostor pro výuku i pro zázemí pedagogických pracovníků. Kvůli nedostatku tříd musí škola některé předměty vyučovat v knihovně či klubovně. Součástí zakázky proto je vybudování nástavby s devíti třídami.