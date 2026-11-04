Ztráta značky UNESCO je dle náměstka hejtmana ztrátou renomé geoparku Český ráj

Ztráta značky UNESCO je pro Geopark Český ráj ostuda a znamená ztrátu renomé ve světě, řekl dnes novinářům náměstek libereckého hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (TOP 09). Odlivu turistů se ale neobává. Vedení geoparku by podle něj mělo usilovat o to, aby prestižní označení co nejdřív znovu získalo. Klápště důrazně odmítl, že by Muzeum Českého ráje v Turnově na Semilsku obchodovalo s drahými kameny či minerály pochybného původu, geoparku se ale podle náměstka nepodařilo o tom UNESCO přesvědčit.
Geopark Český ráj nebude moci používat značku UNESCO od Nového roku, o vyloučení rozhodla v úterý rada globálních geoparků. "Geopark Český ráj byl jediným geoparkem v České republice, který značku nesl," doplnil Klápště, který byl před svým zvolením vedoucím správy CHKO Český ráj.
Značka UNESCO je podle Klápštěho prestižní a je škoda, že o ni Česká republika přichází. "A je to určitě ostuda. Na druhou stranu je potřeba říci, že UNESCO je spojeno s velkým přílivem turistů a víme, že Český ráj je zavalen turisty. Je tak otázkou, jestli ta ztráta značky z hlediska Českého ráje bude mít nějaký negativní dopad," řekl Klápště. Pocítit to ale podle něj mohou okrajové části geoparku jako je okolí Mnichova Hradiště, Nové Paky nebo Železného Brodu. "Protože jsou to místa, která nejsou tak navštěvovaná turisty a právě geopark jim v tom mohl pomoci," dodal hejtmanův náměstek.
Globální geopark UNESCO Český ráj vznikl v roce 2015. Má rozlohu 833 kilometrů čtverečních a zahrnuje geologické fenomény, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky.
Liberecký kraj letos uzavřel s geoparkem dohodu o spolupráci, která má organizaci zajistit finanční stabilitu. Součástí je každoroční dotace 500.000 korun na jeho činnost. Geopark, který hospodaří s více než milionovým rozpočtem, podobně podporují i sousední kraje Královéhradecký a Středočeský, jejich dotace jsou ale nižší, protože největší část geoparku leží právě na území Libereckého kraje. Peníze jsou určené na provoz a aktivity organizace, jejímž úkolem je zachování přírodních a historických hodnot, propagace a ochrana přírodního a kulturního dědictví, a také podpora a rozvoj šetrného cestovního ruchu v oblasti.
Geopark Český ráj dostal v roce 2024 kvůli problémům s prodejem drahých kamenů takzvanou žlutou kartu a měl dva roky na vyřešení problému. Kontroloři tehdy chtěli, aby ukončil spolupráci s institucemi prodávajícími drahé kameny nejasného původu. Ty podle mínění některých prodává i muzeum v Turnově, které ale obvinění odmítá. Podle ředitele Jana Prostředníka muzeum nakupuje minerály a horniny jen od obchodníků certifikovaných v České republice stejně jako mnoho dalších subjektů na území geoparku.