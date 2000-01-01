náhledy
Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické vozy od listopadu 2023. Oprava trati mezi Tanvaldem a Kořenovem trvala přes půl roku a stála zhruba 450 milionů korun. (1. listopadu 2025)
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické vozy od listopadu 2023. Oprava trati mezi Tanvaldem a Kořenovem trvala přes půl roku a stála zhruba 450 milionů korun. Na foto vůz: České dráhy 749 250-7 (ČKD Praha 749), rok výroby 1969. (1. listopadu 2025)
Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické vozy od listopadu 2023. Oprava trati mezi Tanvaldem a Kořenovem trvala přes půl roku a stála zhruba 450 milionů korun. Na foto: vůz České dráhy 749 250-7 (ČKD Praha 749), rok výroby 1969. (1. listopadu 2025)
