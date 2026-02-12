„Párkrát za rok udělujeme hejtmanský dukát za výjimečné – většinou celoživotní – počiny. Ale tento úspěch je tak výjimečný, že jsme se rozhodli s kolegy v radě kraje udělat trochu výjimku a předat dukát vám,“ přivítal zlatou medailistku hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Stalo se tak čtyři dny poté, kdy dvaadvacetiletá Zuzana Maděrová vyhrála na olympijských hrách v Itálii závod v paralelním obřím slalomu.
„Byla tam úžasná atmosféra, přijelo hodně Čechů, bylo to fakt krásné. Nejvíc si budu pamatovat moment, když za mnou přiběhla celá rodina, mamka, taťka a všichni sourozenci. Objímali mě, brečeli a byli dojatí,“ ohlížela se za olympiádou Maděrová, která kromě dukátu obdržela i obří koš vlny v barvách české trikolory.
„Pletu od té doby, co mi operovali kyčel. První měsíc, kdy jsem nemohla dělat vůbec nic, jsem měla hodně času, tak jsem pletla čepice,“ vysvětlila Maděrová, která s sebou přinesla zlatou medaili.
Jako dítě byla opatrná, teď překvapila odvahou, říká bývalá učitelka Maděrové
„Zatím pro ni nemám připravenou žádnou speciální poličku. Ještě nějakou dobu ji budu nosit u sebe, aby ji vidělo co nejvíc lidí, protože si to zaslouží za podporu, kterou mi dávali. Později ji někam uložím,“ svařila se úspěšná sportovkyně a zmínila, že na rozdíl od jiných medailistů nemá s cenným kovem žádné trable. Hned několika sportovcům se totiž medaile při oslavách rozpadla.
„Moje medaile zatím drží, za to jsem ráda. Ale jak já koušu do medaile, tak už si medaile kousla do asfaltu. Spadla mi na zem, je trošku otlučená, ale přežila. Myslím, že ta moje je statečná a zvládne to.“
A jak vidí případné další medaile pro českou výpravu? „Myslím si, že by uspět mohla Eva Adamczyková nebo Metoděj Jílek. Dneska jsem tipovala Ester Ledeckou, ale ta bohužel spadla, což je mi moc líto. Myslím, že by si medaili moc zasloužila,“ dodala Maděrová.