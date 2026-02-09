Jako dítě byla opatrná, teď překvapila odvahou, říká bývalá učitelka Maděrové

Matěj Klimša
  16:52aktualizováno  16:52
Už jako školačka se Zuzana Maděrová rozhodla pro snowboard a od mala si přála závodit na olympiádě. Ve svých 22 letech si tak v neděli splnila dětský sen, a to měrou vrchovatou. Na zimních olympijských hrách v Itálii vybojovala historicky první české zlato v paralelním obřím slalomu. A na svoji rodačku jsou patřičně hrdí i v Oldřichově v Hájích na Liberecku.

Zuzana Maděrová si už od dětství přála závodit na olympiádě. Jako kouče jí její otec sehnal svého kamaráda. Že jde o reprezentačního trenéra, zjistil asi po dvou letech.

Zuzana Maděrová na archivním snímku z doby, kdy chodila na Základní školu Doctrina. Její logo si dokonce nalepila na snowboard.
Zlato chutná dobře!
Zuzana Maděrová projíždí cílem a stává se olympijskou vítězkou.
Snowboardistce Maděrové blahopřál ke zlatu prezident Pavel
51 fotografií

„Zavolal jsem kamarádovi Evženu Marešovi. Lehce jsem tušil, že trénuje snowboard, vůbec jsem netušil jak. On říkal: Tak jo, tak mi ji sem dej,“ přiblížil otec úspěšné olympioničky Jan Maděra.

„Teprve asi po dvou letech jsem se dozvěděl, že je to reprezentační trenér a že zrovna skončil s tréninkem předchozí olympioničky. Tak začal trénovat Zuzku,“ dodal.

Rodina Maděrové v neděli fandila přímo pod svahem v Livignu, byla tak mezi prvními gratulanty. „Je to skvělý úspěch, moc jí to přeji. Chtěla to a má to,“ pověděl Maděra s tím, že v olympijské zlato nedoufal. „Možná někde hodně daleko v koutku duše si to člověk může přát, ale nerad věci zakřikávám, takže jsem v tomto smyslu spíš neutrální. Co přijde, to přijde,“ vysvětlil.

Je skromná a pracovitá bohyně, zlato ji nezmění, říká o Maděrové šéf jejího oddílu

Z úspěchu se kromě rodiny těší také lidé z Oldřichova v Hájích. „Je to radost, celá obec se raduje z toho, jak krásně nás reprezentuje. Jako matka tří dětí jsem taky hned přemýšlela, jak náročné je to pro rodiče dojít až k tak krásnému cíli,“ zamyslela se starostka obce Jana Šťastná.

Podle otce byla Zuzana Maděrová v dětství náročná. „Je perfekcionistka, to má asi částečně po mně. Trénuje a trénuje a trénuje. Když přišlo zlomové období kolem třináctého roku, tak nechodila pařit, nechodila na plesy, jen trénovala,“ popsal Maděra.

Na Maděrovou zavzpomínali i její bývalí učitelé ze základní školy Doctrina v Liberci. „Ve škole byla velmi tichá, trošku samotář, přišla mi v dětství hodně opatrná, takže mě překvapila odvahou, kterou teď prokazuje. Přijde mi, že úplně rozkvetla,“ vylíčila bývalá třídní učitelka Šárka Hrubá.

Diplom pro školu jako poděkování

Kvůli sportování měla Maděrová ve škole individuální plán. „Máme tu na ni i památku, darovala nám diplom, že nám děkuje za podporu jejího sportování a za léta strávená ve škole. Visí tu na chodbě,“ podotkl jednatel školy a tehdejší ředitel Jiří Paclt.

Bývalé učitele Maděrová navštěvuje dodnes. Pravidelně přináší třeba letáky libereckého snowboardového oddílu Seveřani. „Nezapomněla na nás, hrozně nás to těší. Dětem vypráví o své cestě a předává jim své drahocenné zkušenosti, je velmi lidská. Rádi bychom ji do konce školního roku znovu vzali mezi děti,“ pověděla Hrubá.

Strach šampionky nerodí. Paličatostí se Maděrová podobá Ledecké, styl vypilovala

Zastupitelé Oldřichova v Hájích už Maděrovou také pozvali do obce. „S paní místostarostkou jsme začali debatovat o tom, jakým způsobem bychom jí mohli poděkovat. Navrhli jsme, ať nám Zuzka dá termín, kdy bychom mohli udělat besedu s občany,“ prozradila starostka Šťastná.

Patronka nové školy

V Oldřichově v Hájích po téměř půl století znovu otevřou školu. „Pohráváme si s myšlenkou, že by Zuzka mohla být její patronkou a mohla by být na otevření. Ale to jsou jen naše myšlenky,“ nastínila starostka.

Maděrová doteď neměla žádnou zlatou medaili z mistrovství světa, nevyhrála ani žádný závod Světového poháru. Na olympijských hrách v Pekingu skončila třiadvacátá.

„Když jedete na hraně svých možností, je velká šance, že spadnete. Nechcete spadnout nikdy, ale na olympiádě obzvlášť, to je jasné. Další pokus máte až za čtyři roky, a to nemáte jistotu, že tam budete,“ konstatovala tenkrát Maděrová.

„Před pár dny jsem se potkal s jejím tatínkem, tak jsme si povídali o tom, že se vždy otáčí zády k trati, protože Zuzka jezdí riskantně,“ vyprávěl Paclt ze základní školy Doctrina. Agresivní styl jízdy se jí ale v neděli vyplatil.









