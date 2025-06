„Část masa ještě byla v pytlích, část už stihla roznést zvěř. Zbytky se válely mezi stromy. Zápach by porazil i jezevce,“ informoval Nový Bor.

Přivolaní strážníci posbírali to, co z kachen zbylo, a kontaktovali majitele pozemku. Ten zareagoval obratem a zkažené maso na vlastní náklady odvezl do kafilerie v Mimoni.

Radnice nyní hledá člověka, který je za lesní spoušť zodpovědný. Žádá proto o pomoc také veřejnost: „Nevíte o někom, kdo se poslední dobou zbavoval většího množství masa? Něco jste zahlédli u lomu ve směru na Polevsko? Auto, osobu, pohyb v okolí?“. Jakékoliv informace přijme město na telefonním čísle 602 840 784.

Přitom to nebylo poprvé, co se někdo podobným způsobem zbavoval zvířecích těl. „Tohle leželo i v Okrouhlé, respektive jak je uzavřena ta silnice z obchvatu na Skalici,“ svěřila na Facebooku žena z Okrouhlé.