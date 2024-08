Milovala umění, nakonec skončila se skalpelem v ruce…

Co bylo Vaším impulzem pro výběr medicíny?

Lékaře v rodině nemám, takže jsem necítila povinnost jít na medicínu. Studium bylo mé vlastní rozhodnutí. A plastická chirurgie mi přišla jako určité ideální skloubení mojí lásky k umění a nadšení pro medicínu.

Z čeho pramení Vaše nadšení?

Má práce mě nikdy nenudí a neustále mě posouvá. Pokud chce někdo dělat estetickou medicínu, musí mít obrovskou výdrž, talent, estetické cítění, a hlavně výborné vzdělání v anatomii – když něco z toho chybí, je to na výsledku vidět. Musíte se neustále rozvíjet a vzdělávat. Klidně vyrazím na druhý konec světa, abych se naučila, jakou techniku používá lékař s krásnými výsledky, protože chci svým klientům nabízet jen to nejlepší.

Ale i vy sama školíte a pořádáte kongresy, co může Česko předat světu v oblasti estetické medicíny?

Česko je v této oblasti bezpochyby na vysoké úrovni. Školení a kongresy, které pořádáme, jsou často navštěvovány odborníky z celého světa, to svědčí o jejich kvalitě a naše techniky a metody se tak stávají vzorem pro mnohé zahraniční kliniky. Dalším důvodem, proč jsme respektovanými odborníky, je důraz na kvalitu, bezpečnost a individuální přístup. Je důležité si uvědomit, že estetická medicína není jen o vzhledu, ale také o zdraví a sebevědomí. Klademe důraz na celkovou pohodu klientů, tím, že kombinujeme estetiku s medicínským přístupem, dokážeme dosáhnout výsledků, které jsou nejen krásné, ale také zdravé a přirozené.

Jak v dnešní době vybalancovat možnosti estetické medicíny, zdravého sebevědomí i body pozitivity?

Myslím, že nejde o to, abychom vypadali neustále na 20, ale stárnout a vypadat tak, jak si přejeme. Současným trendem není krása jako taková, ale příjemný odpočatý vzhled, který nám hektická a stresující doba bere. Pomáhám svým klientům stát se nejlepší verzí sebe samých a posílit jejich sebedůvěru, protože si myslím, že si každý zaslouží mít možnost vypadat tak, jak si přeje.

S čím za vámi nejčastěji klienti chodí?

Je známou skutečností, že jak stárneme, ztrácíme objem na správných místech a získáváme ho na těch horších. Většina z mých klientů se chce líbit sama sobě nebo si vyřešit komplexy, které si nosí z mladí. Jde většinou o úpravu poprsí, nebo řešení asymetrií v obličeji, to je moje specializace, ať už se skalpem nebo za pomocí injekčních výplní. Často jde také o maminky, kterým se po porodu nedaří vrátit postavu do původního stavu. Všichni se chtějí cítit ve svém těle dobře a estetická medicína už není tabu a neustále roste její popularita.

Jde vypěstovat závislost na estetické medicíně? Propadnout ji lze totiž celkem snadno…

Nejsem psycholog, ale podle toho, co mám za sebou, mohu říct, že klienti, kteří si vyřeší asymetrii nebo jeden či více nedostatků, bývají dokonale šťastní po zbytek života a nic dalšího nechtějí, těch je většina. Na druhé straně jsou klienti, kterým tento pocit vydrží pár měsíců a opět hledají, co je na nich špatně. Není jich tolik a je nutné jim ukázat fotografii z doby před zákrokem a promluvit si s nimi o tom, proč hledají další problém, když už by si mohli užívat svůj vzhled a být šťastní. To mi zabralo vždycky. Musíte si najít lékaře, který bude váš vzhled respektovat a nenechá vás si závislost vybudovat.

„Sebedůvěra a spokojenost s vlastním vzhledem je důležitá pro každého člověka.