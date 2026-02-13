Starostkou Hrobčic jste již čtvrté volební období. S jakými hlavními problémy jste se ze začátku setkávala?
Na začátku to byla hlavně nedůvěra. Starostkou jsem se stala ve 36 letech, tehdy na mateřské dovolené a impuls byl prostý: řekla jsem si, že takhle už to dál nejde. Moje rodná obec byla zanedbaná – chátrající kostel, žádný veřejný prostor, minimum péče. Když jsem se snažila situaci řešit oficiální cestou, neuspěla jsem. Založila jsem tedy spolek na záchranu kostela. Postupně se nám podařilo vybudovat dětské hřiště, navázat potřebné partnerství v Německu, vypátrat sochu patrona obce, a dokonce opravit i ten chátrající kostel. Teprve poté jsem se stala starostkou. Čelili jsme dlouhodobě zanedbané infrastruktuře, odkládaným projektům, nebezpečnému stavu památkově chráněných budov a tím i veřejných prostranství.
Jednou z největších investic za doby vašeho starostování byla záchrana renesančního zámku Mirošovice. Jak jsou obyvatelé spokojeni s jeho využíváním?
Mirošovice díky zámku zkrásněly, zámek už není nebezpečnou ruinou, ale důstojnou dominantou obce – vzniklo místo s příběhem a neuvěřitelnou hodnotou. Prostory pronajímáme podnikatelům v souladu s dotačními podmínkami.
Kromě záchrany Mirošovického zámku se vám podařilo dotáhnout do konce řadu dalších projektů...
Ano, od zahrady mateřské školy, oprav místních komunikací a návsí ve všech devíti částech obce, přes vybudování jednotky dobrovolných hasičů a jejich zázemí, až po menší. Vznikla například naučná stezka skřítka Hrobčíka, stezka u osmi tůní s vyhlídkovým altánem na Homoli nebo další místa, která lidé používají každý den – k procházkám, setkávání i odpočinku.
Je na druhé straně něco, co se nepovedlo? Ať už kvůli covidu, nedostatku času, peněz či z jiných důvodů?
Bohužel se nám nedaří najít finanční prostředky na rekonstrukci tvrze v Hrobčicích. Rádi bychom sem přesunuli obecní úřad s poštou, vytvořili knihovnu a kulturák. Je to náš velký sen, který si, pro nedostatek financí, zatím plníme jen malými krůčky.
Jaké investice jsou pro Hrobčice nejzásadnější letos? O jak velkou investiční částku se jedná?
Zásadním projektem je Multifunkční sportovní centrum Hrobčice – další velká investice za téměř 57 milionů korun. Projekt je financován z programu tzv. 18. ekomiliard. Revitalizujeme zhruba 1,5 hektaru území od historické tvrze až k fotbalovému hřišti. Z dříve zanedbaného prostoru vzniká nové srdce obce. Letos budeme realizovat také chodník z Kučlína do Bíliny a parkoviště k naučné stezce.
Hrobčice a jejich okolí jsou bohaté na nejrůznější památky a přírodní krásy. Daří se vám je využívat pro rozvoj turistického ruchu?
Daří – a mám z toho velkou radost. Řadu památek se podařilo zachránit a postupně vytváříme krajinu, o které už dnes slýchám, že připomíná „kousek jižních Čech“. A to u nás na průmyslovém severu, který zbytek republiky stále vidí jako zanedbaný a zdevastovaný.
A jaké jsou vaše priority pro nadcházející období, pokud budete znovu zvolena starostkou obce?
Velkým tématem je pro nás Radovesická výsypka – unikátní území. Z místa poznamenaného těžbou se stává výjimečná krajina s obrovským potenciálem pro rekreaci, sport i cestovní ruch. Rádi bychom vytvořili cyklistický okruh kolem Radovesické výsypky, projekt s nadregionálním přesahem, který propojí jedinečnou posttěžební krajinu s JEŠTĚ UNIKÁTNĚJŠÍM Českým středohořím. Okruh by se napojil na stávající cyklostezku z Bíliny do Kostomlat a na plánovanou pánevní cyklotrasu.
Už nyní se na našem území každoročně koná mezinárodní cyklistický závod Radovesická kostka – letos proběhne jeho čtvrtý ročník, nově pod názvem Velká cena Bíliny o Radovesickou kostku. Věříme, že právě sport a krajina Radovesické výsypky mohou být symbolem proměny celého regionu. Financování chceme zajistit z Operačního programu Spravedlivá transformace – od projektové přípravy až po samotnou realizaci.
Bohumil Brejžek