Mobilheim Plzeň je předním dodavatelem mobilních domů v České republice

Firma Mobilheim Plzeň působí na trhu již od roku 2004 a je jedním z předních dodavatelů celoročních i sezonních mobilních domů v České republice. „Naše mobilheimy jsou podle typu vhodné jak pro celoroční užívání, tak i pro rekreaci, komerční využití nebo jako sezonní útočiště, například chata či zahradní domek.

Mobilheim

Nabízíme nové, ale i použité mobilní domy a naším přáním je vyhovět představám zákazníků o dokonalém domě,“ říká Michal Suchý, majitel firmy Mobilheim Plzeň.

Mobilheim či mobilní dům je něco podobného jako karavan, ale na rozdíl od karavanu je větší a prostornější. Od toho se také odvíjí manipulace a přeprava, které jsou složitější a náročnější. Tento nápad se zrodil v USA a v západní Evropě přibližně před 40 lety, kde jsou dodnes velmi oblíbené. Ale oblíbenost si nalezly i v zemích jako Velká Británie, Holandsko či Francie. V poslední době narůstá jejich oblíbenost také po České republice.

Jaké jsou výhody mobilheimu?

- mobilní dům nabízí velice komfortní bydlení, a proto se mohou využít mimo rekreačního bydlení i k trvalému, dále pak jako kanceláře nebo ubytovny, což uvítají drobní podnikatelé

- vybavení těchto domů se dá plně srovnat s běžným bytem a je v něm možné okamžitě po umístění přebývat

- mobilní domy mají plnohodnotnou kuchyň, koupelnu, ložnici a obývací prostor včetně jídelní části. Jsou tak zcela soběstačné jako běžný dům

- mobilní dům není ve smyslu zákona stavbou, proto nepotřebuje stavební povolení

- nízké pořizovací náklady

- dle přístupu lze mobilní dům dopravit kamkoliv

- kompletní elektroinstalace, rozvod vody a topení

„Proč by si měl zákazník koupit mobilní domek právě u nás? Nabízíme dopravu a umístění na pozemek po celé České republice,“ uvedl jednu z předností firmy Mobilheim Plzeň Michal Suchý.

Dále je to:

- rychlost dodání zakoupených mobilních domů na váš pozemek

- přestavění mobilních domů k celoročnímu užívání, což zahrnuje kompletní zateplení vnějšku - stěn a střech, dále také výměnu oken za plastová s dvojitým zasklením

- modernější vybavení, výměnu spotřebičů nebo změnu dispozic

- kontroly elektroinstalací, plynoinstalací a rozvodů vody v mobilních domech, popřípadě zajistíme výměnu za nové, nápodobně i se zásuvkami, které se vyměňují za euro/české zásuvky

- ošetření kovové konstrukce u každého mobilního domu protikorozním nástřikem 3M

- dodání náhradních dílů

- úvěry na pořízení mobilních domů na splátky od firmy Essox

„Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám mobilheimy představíme v našem areálu v Útušicích u Plzně,“ zve k prohlídce Michal Suchý.

Mobilheim Plzeň – dodavatel mobilních domů

Útušice u Plzně

mobil: 603 427 282

info@mobilheim-plzen.cz

www.mobilheim-plzen.cz

Mobilheim Plzeň je předním dodavatelem mobilních domů v České republice

