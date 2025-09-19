Mobilheim Plzeň je předním dodavatelem mobilních domů v České republice

Nabízíme nové, ale i použité mobilní domy a naším přáním je vyhovět představám zákazníků o dokonalém domě,“ říká Michal Suchý, majitel firmy Mobilheim Plzeň.
Mobilheim či mobilní dům je něco podobného jako karavan, ale na rozdíl od karavanu je větší a prostornější. Od toho se také odvíjí manipulace a přeprava, které jsou složitější a náročnější. Tento nápad se zrodil v USA a v západní Evropě přibližně před 40 lety, kde jsou dodnes velmi oblíbené. Ale oblíbenost si nalezly i v zemích jako Velká Británie, Holandsko či Francie. V poslední době narůstá jejich oblíbenost také po České republice.
Jaké jsou výhody mobilheimu?
- mobilní dům nabízí velice komfortní bydlení, a proto se mohou využít mimo rekreačního bydlení i k trvalému, dále pak jako kanceláře nebo ubytovny, což uvítají drobní podnikatelé
- vybavení těchto domů se dá plně srovnat s běžným bytem a je v něm možné okamžitě po umístění přebývat
- mobilní domy mají plnohodnotnou kuchyň, koupelnu, ložnici a obývací prostor včetně jídelní části. Jsou tak zcela soběstačné jako běžný dům
- mobilní dům není ve smyslu zákona stavbou, proto nepotřebuje stavební povolení
- nízké pořizovací náklady
- dle přístupu lze mobilní dům dopravit kamkoliv
- kompletní elektroinstalace, rozvod vody a topení
„Proč by si měl zákazník koupit mobilní domek právě u nás? Nabízíme dopravu a umístění na pozemek po celé České republice,“ uvedl jednu z předností firmy Mobilheim Plzeň Michal Suchý.
Dále je to:
- rychlost dodání zakoupených mobilních domů na váš pozemek
- přestavění mobilních domů k celoročnímu užívání, což zahrnuje kompletní zateplení vnějšku - stěn a střech, dále také výměnu oken za plastová s dvojitým zasklením
- modernější vybavení, výměnu spotřebičů nebo změnu dispozic
- kontroly elektroinstalací, plynoinstalací a rozvodů vody v mobilních domech, popřípadě zajistíme výměnu za nové, nápodobně i se zásuvkami, které se vyměňují za euro/české zásuvky
- ošetření kovové konstrukce u každého mobilního domu protikorozním nástřikem 3M
- dodání náhradních dílů
- úvěry na pořízení mobilních domů na splátky od firmy Essox
„Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám mobilheimy představíme v našem areálu v Útušicích u Plzně,“ zve k prohlídce Michal Suchý.
Mobilheim Plzeň – dodavatel mobilních domů
Útušice u Plzně
mobil: 603 427 282