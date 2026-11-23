V obou směrech je kladen důraz na propojení teorie s praxi – a na techniku, která odpovídá 21. století.
V oblasti elektrotechniky vzniklo pracoviště pro výuku elektropneumatiky, programování PLC automatů i práci na moderních CNC frézkách. Výuka elektroniky je postavena na technologii SMD povrchové montáže, kterou využívají špičkové světové firmy.
Ani oblast informačních technologií nezůstává pozadu. Vybudovali jsme zcela novou učebnu pro tvorbu virtuální reality na platformě Unity, ve které se studenti učí, jak navrhovat a programovat interaktivní 3D světy. Do výuky jsme zařadili i digitální odbornou učebnu s velkoformátovou dotykovou obrazovkou, která posouvá klasickou výuku na zcela novou úroveň. Studenti se navíc učí modelovat ve 3D, pracovat v CAD programech a své návrhy pak převádějí do reality pomocí 3D tisku – vidí tak celý proces od nápadu po hotový výrobek.
To ale není vše – neměníme jen prostředí, ale i samotný obsah výuky. Snažíme se držet krok s rychlým vývojem v oblasti elektrotechniky a digitálních technologií. Do učiva proto zařazujeme témata, která hýbou světem – například umělou inteligenci, strojové učení nebo rozšířenou realitu. Učíme tak, aby naši studenti rozuměli nejen současnosti, ale byli připraveni i na budoucnost.
„Vyučujeme anglický, německý a ruský jazyk – v cizích jazycích je vedena i část odborných předmětů. Součástí výuky jsou i exkurze v průmyslových závodech, na špičkových pracovištích vysokých škol a v energetických provozech,“ říká ředitel školy Miloš Palla.
Žáci v rámci studia absolvují i fiktivní výběrová řízení, díky kterým získávají cennou zpětnou vazbu od skutečných personalistů. Poskytujeme i zkoušky v rozsahu zákona 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízeních a NV 194/2022 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Své odborné a jazykové znalosti si studenti mohou prakticky vyzkoušet na zahraničních stážích – v Portugalsku, neboť škola je akreditována v programu odborné přípravy Erasmus+.