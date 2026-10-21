Moderní výuka na zdravotnické škole v Jindřichově Hradci

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci již řadu let připravuje žáky na budoucí povolání praktické sestry. Pro moderní vyučování a využívání nových technologií se škole podařilo získat z projektu IROP ošetřovatelské simulátory.
V hodinách ošetřovatelství žáci pracují se speciálními figurínami, modely a simulátory, které dokážou napodobit různé zdravotní situace. Díky nim si mohou prakticky vyzkoušet základní úkony, jako je měření všech fyziologických funkcí, aplikace injekcí, převazy ran a další výkony.
Simulátory zvyšují kvalitu výuky a usnadňují přechod do skutečné praxe. Díky nim škola vychovává odborně zdatné a empatické absolventy, kteří jsou dobře připraveni na náročnou práci ve zdravotnictví. Práce v tomto oboru má perspektivu a nabízí širokou škálu uplatnění v řadě specializací, např. porodní asistence, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, všeobecná sestra apod.
Více se o naší škole dozvíte na www.szsjh.cz