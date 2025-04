Stovky vojáků a tisíce diváků. Ostrava si bitvou připomněla osvobození před 80 lety

Celkem padlo několik tisíc výstřelů. I když šlo o slepé náboje, některé rány vyšly z plně funkčních zbraní. I to byl jeden z unikátů sobotní historické ukázky. V mnoha dalších státech to už legislativa neumožňuje.

Ukázku připravili členové klubů vojenské historie. Řada z nich je držiteli zbrojních průkazů, proto mohou používat i zbraně způsobilé ke střelbě ostrými náboji.

„Střílí se ale slepými. Je to ale ve srovnání s okolními státy unikátní. Často je takový postup už zákonem zakázán,“ uvedl Viktor Grossmann z Československé obce legionářské s tím, že české normy ho ještě umožňují.

Stejně tak i zobrazování německé nacistické symboliky na technice či na uniformách. „To je například v Německu zakázáno,“ dodal.

I tak ale podle něj v sobotu svedená bitva více připomínala divadelní představení než skutečnou historicky věrnou rekonstrukci. „S ohledem na místo, kdy jsme v centru města, máme z důvodů bezpečnosti spoustu omezení. Pokud bychom chtěli skutečnou rekonstrukci, musela by se konat někde v polích za Ostravou,“ vysvětlil.

Na straně osvoboditelů se do bitvy podle Grossmanna zapojilo 150 ozbrojenců v uniformách Československé tankové brigády a Rudé armády. Proti nim stanula stovka německých vojáků.

Dovoz tanku Tiger by byl velmi nákladný

Bitva připomínala boje, jak vypadaly na konci druhé světové války. Nebyly ale spojeny s žádným konkrétním místem. Tedy ani se známým obloukovým Sýkorovým mostem v centru Ostravy, u kterého se konaly. Kromě vojáků z řad členů klubů vojenské historie se do ukázky zapojilo i dvacet kusů vojenské techniky.

Některé byly dobové, jiné repliky. Mezi stroji se objevil i sovětský tank T-38. „Jde o stroj, který v roce 1945 přijel do Ostravy. Chtěli jsme zajistit i německý tank Tiger. Ten je však v rámci Evropy velmi raritní záležitostí. Doprava do Ostravy by byla velmi nákladná,“ vysvětlil Grossmann.

Primátor Ostravy Jan Dohnal řekl, že sobotní program je vrcholem ostravských oslav osvobození pro veřejnost. „Tou úplně poslední akcí bude v den osvobození Ostravy 30. dubna pietní akt v Komenského sadech,“ nastínil primátor.

Průjezd tanků po osvobození Ostravy. Těžké stroje směřují od Dolu Šalamoun okolo koksovny Karolina do centra města.

Dodal, že kromě vojenské ukázky v korytu řeky Ostravice si lidé mohou až do večera prohlédnout vojenskou techniku vystavenou v areálu Slezskoostravského hradu.

Na její instalaci se podílelo i Krajské vojenské velitelství Ostrava. „Představujeme tady techniku, materiál a lidi, kteří tvoří dnešní českou armádu,“ řekl krajský velitel Jaroslav Medek.

Dodal, že podle něj je zajímavé srovnání historické techniky s tou stávající. „Hlavně bych také chtěl poděkovat všem, kteří 2. světovou válku před 80. lety vybojovali, abychom si dnes toto výročí mohli připomenout,“ řekl.

Osvobození Ostravy 30. dubna 1945 předcházela rozsáhlá Ostravsko-opavská operace. Téměř dvouměsíční boje patří mezi největší vojenské akce na území tehdejšího Československa. Od 10. března do 5. května 1945 při ní zahynulo na straně osvoboditelů 24 tisíc vojáků. Ostrava a okolí měla pro nacistické Německo klíčový význam, jelikož byla hlavním zdrojem černého uhlí a centrem výroby oceli.

Jen při osvobozování Ostravy padlo přes 1 500 rudoarmějců, vojáků 1. československé samostatné tankové brigády a civilistů.