Do Břidličné míří miliardy, rozšíření výroby zajistí práci dalším lidem

Celkově firma plánuje vložit do rozvoje závodu na pět miliard korun.„Největší investicí celé akce bude stavba odlévárny hliníku, která vznikne v nové hale. Tu jsme už začali stavět. Hala bude stát už letos, příští rok budeme zprovozňovat technologie. Oproti stávající produkci čekáme navýšení výroby o 30 procent,“ přiblížil plány firmy David Bečvář, ředitel Al Investu.

„Dění v Al Investu vnímáme jako město Břidličná velice pozorně. To, co se děje v továrně, se totiž projevuje i na životě obce,“ komentoval modernizaci starosta Břidličné Miroslav Kladníček. „Počet obyvatel města dlouhodobě klesá, to, že chce Al Invest investovat několik miliard do nových technologií, je pro nás dobrá zpráva, je to i signál navenek, že tady bude pro lidi i nadále práce.“

V samotném závodě podle něj pracuje přes 300 obyvatel Břidličné. Řada dalších lidí pak má práci v navazujících službách.

Zažili jsme i tunelování podniku, říká starosta

Starosta zároveň připomíná, že si město i podnik prošly i těžkými obdobími. „Nejhůře tady bylo v devadesátých letech, kdy tady byl majitel, který ten podnik opravdu tuneloval. S nynějším majitelem máme naději, že budoucnost má větší šance, než tomu bylo u těch minulých,“ dodal Kladníček.

Důležité podle něj bude i to, aby stát regionu pomohl třeba se zlepšením dopravní dostupnosti, která je podle něj dlouhodobě slabým místem života v regionu.

Špatná dopravní obslužnost omezuje místní obyvatele, například při dojíždění na různé směny, i podle ředitele bruntálského úřadu práce Jiřího Unverdorbena. „Nezaměstnanost v této oblasti dosahuje 8,4 procenta, firem tady moc není. Jsme velký okres, obce jsou daleko od sebe, proto tuto investici jako úřad práce rozhodně vítáme,“ konstatoval ředitel.

Miliardy na modernizaci závodu, podpořené rovněž dotací z Evropské unie, vítá. „Na Bruntálsko často mířili investoři, které lákala zdejší nízká cena práce, a když se podmínky změnily, odešli. Pokud firma investuje v takovém rozsahu, je to i jistý závazek do budoucna, signál, že neodejde a má dlouhodobé plány,“ doplnil Jiří Unverdorben.

Firma chce v náboru přibrat další lidi

Al Invest nyní v Břidličné zaměstnává 632 lidí, dalších dvě stě pracuje v závodě v Táboře. V rámci plánovaných investic firma počítá s náborem zhruba 130 nových pracovníků, zároveň se připravuje na generační obměnu.

„Během několika let nám odejde 150 lidí do starobního důchodu, ty potřebujeme nahradit. Už v roce 2026 začneme nabírat, abychom mohli nové zaměstnance zaučit na nové stroje,“ přiblížil další plány David Bečvář.

Podle něj by měla obměna a postupné navyšování počtu zaměstnanců probíhat až do roku 2029. Firma hledá zájemce všech stupňů vzdělání, od vyučených po vysokoškoláky, a spolupracuje se školami na všech úrovních.

Připravované investice mají také výrazně snížit dopady výroby na životní prostředí. „O třicet procent snížíme například emise ze spalování plynu, což je zhruba 50 gigawatthodin ročně. To odpovídá spotřebě tepla ve městě velikosti Vsetína během zimy,“ uvedl Bečvář.

Společnost Al Invest je součástí skupiny MTX Group podnikatele Petra Otavy působící v oblasti hutnictví, strojírenství a energetiky. Dodává nejen fólie pro potravinářství, ale třeba i pro automobilový průmysl – její produkty se objevují mimo jiné i ve vozech formule 1.