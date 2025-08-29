Konec prázdnin láká na školu kouzel, videomapping, veterány i speciální báňské vlaky

Jednou to přijít muselo. Je tady poslední prázdninový víkend. Nabízí ale velké množství akcí. Zažít můžete například videomapping, přehlídku veteránů, kouzelnickou školu či narozeniny Večerníčka.
Vyberete si z našich tipů?

Tatrovácká rallye

Mezinárodní Tatra Veterán Rallye Beskydy dojede v sobotu do Kopřivnice. „Rallye se letos pojede již po šestapadesáté. Přes 130 automobilových skvostů domácí značky si zájemci budou moci prohlédnout na parkovišti společnosti Tatra Trucks za kolejemi poblíž Muzea nákladních automobilů Tatra. Příjezd prvních vozů je očekáván před polednem,“ sdělila mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková. „Sobotní spanilá jízda historických tatrovek odstartuje v 10 hodin na Prostřední Bečvě, odkud posádky zamíří po trase přes Dolní Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Tichou, Kozlovice, Hukvaldy a Lubinu do cíle v Kopřivnici.“

Karvinský videomapping

Audiovizuální show vyvrcholí v pátek večer celodenní oslavy památek v Karviné. „Karviná letos slaví dvě významná výročí – 125 let litinové kašny na Masarykově náměstí a 100 let ikonického obloukového mostu v Lázních Darkov. Oslavy těchto dominant města vyvrcholí v pátek 29. srpna historicky prvním videomappingem, který rozzáří budovu radnice a promění ji v obrovské plátno pro audiovizuální „Příběh vody“ věnovaný oběma památkám,“ sdělila mluvčí města Monika Danková.

Audiovizuální show začne ve 21.45. bude vyvrcholením celé akce. „Diváci se mohou těšit na působivou projekci propojující historii i současnost města v jednom příběhu. Hlavní roli tam samozřejmě bude hrát darkovský most i historická kašna. Aby byl zážitek co nejintenzivnější, dojde na náměstí ke krátkodobému zhasnutí okolních světel, zatemnění oken radnice a dočasnému zastavení vjezdu aut. Tím se minimalizuje rušivé okolí a show vynikne v celé své kráse,“ uvedla ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová.

Večerníček slaví

„Přijďte s námi oslavit narozeniny Večerníčka na frýdecký zámek! Čeká vás dobrodružná prohlídka zámku plná pohádkových postaviček – potkáte například Maxipsa Fíka s Ájou, Křemílka a Vochomůrku, Makovou panenku a další pohádkové kamarády,“ zvu Muzeum Beskyd na sobotní akci nazvanou Z pohádky do pohádky. „Společně popřejeme našemu oslavenci – Večerníčkovi, který letos slaví krásné 60. narozeniny. Děti čeká hraný příběh plný zábavy, úkolů a milých setkání s večerníčkovými hrdiny v prostorách zámku. Akce začíná ve 14 hodin.

Škola kouzel

V sobotu i v neděli můžete s dětmi zavítat na kouzelnickou akci na hradě Sovinci. „Přijďte složit kouzelnické zkoušky, vyrobte si kouzelnickou hůlku a projděte všemi kouzelnickými stanovišti, abyste jste se stali hradními čaroději a získali kouzelnické vysvědčení a malou odměnu,“ zvou pořadatelé. „Součástí akce budou kromě klasických prohlídek také netradiční kouzelnické prohlídky hradu po oba dny. Akce se koná za každého počasí, v případě nepřízně počasí budou vystoupení probíhat v interiérech hradu a na 5. nádvoří, kde je můžete sledovat jak přímo na nádvoří, tak z ochozů hradu.“

Báňské spěšné vlaky

„Vydejte se s námi na projížďku speciálním Báňským spěšným vlakem po uhelných vlečkách kolem Ostravsko- Karvinských dolů. V rámci jízdy máme připravenu i speciální prohlídku povrchových pracovišť na dole Žofie v Orlové- Porubě,“ zve na sobotní a nedělní jízdy Slezský železniční spolek. „Jedná se o komentované okružní jízdy mimořádných osobních vlaků, které jezdí po neveřejných uhelných vlečkách, po kterých se ještě donedávna vozily miliony tun uhlí vytěžené ve zdejších dolech.“ Sobotní odjezd je ve 12.40 ze stanice Ostrava střed, nedělní ve stejný čas ze stanice Havířov.

Léto na Terase

Kapela Kofe-In vystoupí v sobotu od 19 hodin v rámci programu Léta Na Terase Obecního domu v Opavě. „Kofe-In, kapela s více než patnáctiletou historií a výrazným autorským rukopisem, přiveze směs energického rocku, elektronických prvků a chytlavých melodií,“ zvou pořadatelé. „Jako speciální hosty večera přivítají zpěvačky, které svými vícehlasy obohatí známé písně kapely a dodají jim nový, neotřelý rozměr.“

Akční letáky
