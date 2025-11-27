V Bruntále vznikne Alzheimer centrum, Penta ho bude provozovat v nemocničním areálu

Autor: žah
  13:22aktualizováno  13:22
V nevyužívané části bruntálské nemocnice vznikne centrum pro pacienty trpící Alzheimerovou nemocí. Postaví ho tam soukromý investor. Bruntálští zastupitelé prodej potřebné půlhektarové plochy soukromé firmě za zhruba 1,3 milionu korun bez DPH schválili v září.

Území v zadní části areálu nemocnice v Bruntálu, kde má vzniknout Alzheimer centrum. (27. listopadu 2025) | foto: Městský úřad Bruntál

Zástupci města s investorem nyní podepsali smlouvu. „Město si nemůže dovolit vynaložit více než stovky milionů korun na podobnou investici, přitom populace stárne a jsme neustále oslovováni ve věci potřebnosti domova se zvláštním režimem pro bruntálské občany,“ komentoval starosta Bruntálu Martin Henč.

S investorem, společností Penta, město jednalo zhruba dva roky. Zpočátku kvůli možnému převzetí provozu nemocnice po vypršení smlouvy s jejím minulým provozovatelem, později ale vznikl nápad postavit v Bruntále nové sociální zařízení.

Jeho kapacita má být zhruba 120 lůžek, z nichž polovina bude zařazena do finančně podporované sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

Chůze oddálí Alzheimera. Studie změřila, kolik kroků denně přidá kolik let

Alzheimer centrum vznikne v zadní části nemocničního areálu, na pozemcích u Zahradní ulice.

Podle místostarosty Petra Ryse na Bruntálsku dlouhodobě chybí dostatečná kapacita pro důstojnou a odbornou péči o seniory s touto diagnózou. Starosta Henč dodal, že městu teď zůstává úkol zlepšit infrastrukturu v areálu nemocnice.

Ta má za sebou velkou změnu, když od 1. září přešla z rukou soukromého provozovatele pod správu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, tedy krajské příspěvkové organizace. V říjnu tam přibyla lékárna

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Fakultní nemocnice Brno pomůže zaměstnancům pečovat o předškoláky

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice (FN) Brno staví v bohunickém areálu zázemí pro dětskou skupinu s kapacitou 24 dětí. Budova za více než 35 milionů korun vznikne poblíž...

27. listopadu 2025  11:41,  aktualizováno  11:41

AI pomáhá vědcům odhalovat parazitická vejce nakladená do cizích hnízd

ilustrační snímek

Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR vyvinuli ve spolupráci s anglickým kolegy model strojového učení, který jim pomáhá rozpoznávat takzvaná...

27. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlak na Zlínsku smetl kamion s mrtvými zvířaty, řidiče museli vyprostit hasiči

Osobní vlak smetl na přejezdu u Vizovic kamion s mrtvými zvířaty. (27. listopad...

Na železniční trati mezi Lípou u Zlína a Vizovicemi je zastaven provoz kvůli srážce vlaku s kamionem, který převážel mrtvá zvířata. K nehodě došlo na přejezdu v části Razov na okraji Vizovic. Řidič...

27. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Lounský soud odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito

ilustrační snímek

Soud v Lounech dnes odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito za účelem zvážení dalšího postupu. Obžaloba ženy viní z přečinu ohrožování výchovy...

27. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Metro Muzeum a probíhající rekonstrukce podchodu

vydáno 27. listopadu 2025  12:54

Sezonu v Libereckém kraji zahájí o víkendu skiareály na Ještědu a v Harrachově

ilustrační snímek

Sezonu v Libereckém kraji o víkendu zahájí první dva skiareály. Lyžovat se bude na Ještědu v Liberci a v krkonošském Harrachově. Běžkaři mohou využít upravené...

27. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Rizikové silnice v Karlovarském kraji jsou u Trstěnic, Fr. Lázní a Sokolova

ilustrační snímek

Nejnebezpečnější místa na silnicích v Karlovarském kraji jsou podle četnosti nehod u Trstěnic na Chebsku, u Františkových Lázní a na obchvatu Sokolova....

27. listopadu 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

Po srážce se srnou si řidič přitápěl v nabouraném autě, až začalo hořet

Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal...

Neobvyklou dohru měla středeční dopravní nehoda v Jívce na Trutnovsku. Řidič tam srazil srnku a skončil po smyku vedle silnice. Při čekání na odtahovou službu nechal běžet motor, aby se ohřál. Od...

27. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚS: O náhradě újmy za smrt chlapce, jenž vypadl z okna, rozhodne civilní soud

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost tří pozůstalých po pětiletém chlapci, jenž zemřel po pádu z okna. Okresní soud v Táboře potrestal za usmrcení z nedbalosti...

27. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.