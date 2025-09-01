„Mohu potvrdit, že Andrej Babiš byl napaden během mítinku v Dobré. Zezadu byl udeřen kovovým předmětem do hlavy a následně odjel na vyšetření do nemocnice,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí hnutí ANO Martin Vodička.
„Mám to jen z doslechu, že pan předseda byl napaden berlí nějakým pánem. Nějaká kolegyně toho pána – si to natáčela,“ řekla serveru iDNES.cz poslankyně ANO Zuzana Ožanová.
Incident podle Ožanové na místě řešila policie, Babiš také podstoupil vyšetření. „Zatím nemáme zprávy, že by byl nemocen, ale pro jistotu probíhají vyšetření, protože útok byl veden na hlavu,“ dodala poslankyně.
„Najednou se před stanem objevil starší muž s holemi a začal ho těmi holemi mlátit. Já jsem stál poblíž, zaregistroval jsem to asi jako první a pana Babiše jsem odvedl,“ popsal situaci poslanec ANO Igor Hendrych.
Babiš se podle Hendrycha po incidentu rozhodl odjet do nemocnice. To na mítinku hnutí ANO v Janovicích následně potvrdil také jeho spolustraník a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. „Je ve Frýdku-Místku na CT, snad bude vše v pořádku,“ uvedl.
Do nemocnice ale Babiše podle informací redakce neodvezla sanitka. „Nemáme o tom žádný záznam. Pokud jel do nemocnice, pak to šlo mimo nás,“ řekl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.
Podle Hendrycha by zranění nemělo být vážné, poslanec ale dodal, že jde zatím o neoficiální informace. „Co jsem letmo viděl, udeřil ho po zádech, možná po krku,“ doplnil Hendrych.
Reportér iDNES.cz hodinu dvě po incidentu frýdecko-místeckou nemocnici navštívil, ale Babiš už tam nebyl. Zdravotní následky tak patrně nejsou vážné.
Policie krátce před 18:45 na sociální síti X uvedla, že přítomní policisté muže bezprostředně po útoku zadrželi. Incidentem se nyní zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté. „Kromě Andreje Babiše byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah jejich zranění bude také předmětem šetření,“ uvedli policisté. „Předběžně jsme právní kvalifikaci stanovili jako trestný čin výtržnictví, nicméně nevylučujeme rozšíření,“ dodali.
Útok odsoudil místopředseda hnutí Karel Havlíček. „Nebudu si brát servítky. Ten útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech opět i STAN,“ uvedl. „Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti, z Andreje Babiše dělají bůh ví co. Varovali jsme, že to může skončit špatně a stalo se,“ dodal.
„Podívejte se na billboardy, které vylepili po republice, podívejte se na sociální sítě stran pětikoalice, toto je přímý důsledek. My vedeme kampaň pozitivně, oni jen rozdělují společnost a straší. Přeji Andreji Babišovi, ať je rychle v pořádku,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.