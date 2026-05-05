V OKD zjistíme, jaké jsou zásoby uhlí a jestli půjdou vytěžit, řekl Babiš v Karviné

Autor: jog
  21:12
Konec současné těžby černého uhlí ano, ale možná ne definitivní. To v úterý večer naznačil premiér Andrej Babiš na mítinku v Karviné. Právě těžba uhlí, výroba oceli nebo sociální dávky byly nosnými tématy setkání premiéra, ministra průmyslu Karla Havlíčka a ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky s občany.
Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (uprostřed) a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem na setkání s občany v Karviné. (5. května 2025) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Andrej Babiš označil Moravskoslezský kraj a speciálně Karvinsko za region poškozený privatizacemi. „Poláci uhlí neprivatizovali a je to znát. Privatizace uhlí znamenala rozkradené miliardy korun. Navíc pan Bakala tady má ještě pozemky,“ prohlásil premiér Babiš. Zopakoval také kauzu původně slíbených prodejů tisíců bytů OKD nájemníkům, což se nikdy nestalo.

„V OKD se budu ptát, jestli skutečně tam ty zásoby uhlí ještě jsou a jestli by se daly někdy vytěžit,“ prohlásil premiér, za což si vysloužil potlesk asi dvou stovek lidí. Dodal, že kdyby v minulosti nezasáhl, tak by prý firma OKD skončila už dávno a neměla na účtu miliardy korun na pokrytí vlastní těžební likvidace a rozjezdů nových projektů.

„Já Samsung z Karvinska nevyhnal“

Poslední vozík černého uhlí vytěžili na českém území v Dole ČSM u Karviné na konci ledna. Další zásoby sice zůstávají pod zemí, ale podle generálního ředitele OKD Romana Sikory pokračující těžba ve velkých hloubkách při současných cenách uhlí nemá ekonomický smysl.

Na dotaz z obecenstva Babiš v Karviné odmítl, že by stál za koncem zájmu jihokorejského Samsungu o stavbu gigafactory v Dolní Lutyni na Karvinsku. „Samsung řekl už na začátku minulého roku bývalé vládě, že se mu taková investice zatím nevyplatí. Takže já jsem jen zopakoval to, co řekli Jihokorejci, že si to rozmysleli. Nic jsem nezrušil,“ konstatoval premiér.

Mítink se věnoval také ocelářství, oprávněnosti vyplácení sociálních dávek, dotacím zemědělcům nebo cenám v supermarketech.

