Animozaika v Kopřivnici nabídne japonské animované filmy i tvořivé dílny

V Kopřivnici na Novojičínsku se uskuteční přehlídka Animozaika, která nabídne promítání japonských animovaných filmů, výstavu dětských výtvarných prací, tvořivé dílny i tradiční japonské pokrmy a nápoje. V úterý 13. října ji zahájí vernisáž prací žáků Základní umělecké školy (ZUŠ) Zdeňka Buriana, hlavní program se odehraje v sobotu 17. října v kině a v úterý 20. října program uzavře dokument. ČTK to dnes sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
"Chtěli jsme vytvořit událost, která nebude jen přehlídkou filmů, ale skutečným setkáním s japonskou kulturou. Anime nás fascinuje svou fantazií, vizuální krásou i schopností otevírat důležitá témata. Animozaiku jsme proto pojali jako pestrou mozaiku filmových, výtvarných, chuťových i společenských zážitků," uvedli organizátoři z Filmového klubu Kopřivnice.
Žáci ZUŠ k přehlídce japonské kinematografie vytvořili výtvarná díla inspirovaná žánry anime a manga. Vernisáž bude v úterý v 16:30. Následovat budou dvě filmové projekce - v 17:00 Belle a v 19:30 Princezna Mononoke.
"Hlavní festivalový den, sobota 17. října, nabídne pět celovečerních anime filmů. Dopoledne otevře poetický rodinný příběh Arrietty ze světa půjčovníčků (10:00), následovat budou snímky Léto s Marnie (13:45), Z makové hůrky (16:00), ChaO (18:00) a Umamusume (20:00)," uvedli pořadatelé. Dopolední film bude dabovaný, ostatní se budou promítat v originálním znění s českými titulky.
V tematicky vyzdobeném předsálí se budou odehrávat doprovodné aktivity. "Návštěvníci se mohou těšit na manga čtecí koutek, workshop skládání origami nebo tvoření skřítka půjčovníčka. Připraveny budou také výtvarné dílny, při nichž si zájemci potisknou textil japonskými znaky. Atmosféru doplní stylová čajovna i kavárna, o občerstvení se postará bistro Ramen," uvedla Macháčková.
Na závěr přehlídky se bude 20. října v 19:00 promítat dokumentární film Dvě deci tuše. Vstupenky na jednotlivá představení stojí 150 korun, členové filmového klubu a děti do 12 let zaplatí 120 korun. Na sobotu budou k dispozici také permanentky za 600 korun, pro děti a členy filmového klubu za 500 korun.