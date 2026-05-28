ANO schválilo kandidáty pro komunální a senátní volby v Moravskoslezském kraji

Hnutí ANO dnes na krajském sněmu v Ostravě schválilo kandidáty pro komunální a senátní volby v Moravskoslezském kraji. O podporu voličů se bude na podzim ucházet v 59 městech a obcích regionu, včetně všech statutárních měst. Své kandidáty vyšle rovněž do voleb ve všech třech senátních obvodech - Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek. ČTK to sdělila krajská manažerka Markéta Nowaková. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.
V krajském městě se o místo primátora bude ucházet starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš, jehož umístění na pozici lídra kandidátní listiny už hnutí oznámilo dříve. Jeho dosud známými protikandidáty budou za koalici Spolu nynější primátor Jan Dohnal. Piráty povede krajský místopředseda a ostravský zastupitel Rostislav Řeha, v čele kandidátky SPD by měl stanout krajský radní pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek. Do čela uskupení Starostové pro Ostravu se postaví náměstek primátora pro životní prostředí a starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč. Bývalý primátor za ANO Tomáš Macura, který je nyní v uskupení JDETO!!!, oznámil odchod z politiky a kandidovat už nebude. Hnutí OK někdejšího moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka chce do čela kandidátky tvořené i nezávislými kandidáty postavit lékaře Ondřeje Němečka.
V Havířově na Karvinsku ANO sází na nynější primátorku Ivetu Kočí Palkovskou. Ve funkci počátkem roku nahradila předchozího primátora Ondřeje Baránka, zvoleného za ANO, kterého zastupitelstvo odvolalo. Baránek je obviněný v kauze související s pronajímáním městských bytů.
Ve Frýdku-Místku bude v čele kandidátní listiny úřednice Lucie Káňová, v Opavě bude funkci obhajovat nynější primátor Tomáš Navrátil, v Karviné bude jedničkou podnikatel Petr Koval a v Třinci na Frýdecko-Místecku podnikatel Jan Walica. "Věřím, že jsme postavili velmi kvalitní kandidátní listiny, a hlavně silné kandidáty na primátory statutárních měst," uvedl k rozhodnutí krajského sněmu primátor Josef Bělica (ANO).
V senátním obvodu Ostrava-město bude kandidovat už dříve oznámená náměstkyně ostravského primátora a starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová, ve Frýdku-Místku náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a v senátním obvodu Karviná starostka Orlové na Karvinsku Lenka Brzyskowská.