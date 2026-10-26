ANO v Bruntále nebude komentovat povolební vyjednávání do rozhodnutí soudu

Hnutí ANO, které se stalo vítězem komunálních voleb v Bruntále, nebude komentovat povolební vyjednávání ani zveřejňovat složení budoucí městské rady, dokud krajský soud nerozhodne o návrzích na zneplatnění komunálních voleb. ČTK to dnes řekl starosta města Martin Henč z vítězného ANO. Ve videu na profilu to uvedl i místostarosta Radek Zatloukal (Prozměnu).
Komunální volby v Bruntále vyhrálo ANO, které získalo sedm mandátů v pětadvacetičlenném zastupitelstvu. Druhé skončilo uskupení Prozměnu se šesti zastupiteli. Obě strany dosud vládly ve městě společně s uskupením Bruntál 2026, které získalo šest mandátů. Dva zastupitele mají SPD a uskupení Bruntál srdcem a rozumem. Po jednom pak Nová radnice a Bruntál plus.
Podle informací ČTK společnou dohodu po volbách uzavřely ANO a Prozměnu. Celkem by měli v zastupitelstvu 13 mandátů, tedy většinu jednoho hlasu. Vyplývá to i z vyjádření lídra kandidátky Bruntál 2026 Petra Ryse, který ČTK řekl, že jednání vedou právě ANO a Prozměnu a oni se ocitli mimo vyjednávání.
Ani to ale zatím Henč nechce potvrdit či vyvrátit. "Složení městské rady oznámíme až v okamžiku, kdy soud rozhodne o podaných návrzích," řekl dnes ČTK. Dodal, že zastupitelstvo původně plánované na 3. listopadu museli zrušit.
Výsledky voleb v Bruntále zpochybnily dva návrhy podané ke krajskému soudu. Sdružení Bruntál srdcem a rozumem požaduje zneplatnění celých voleb. Namítá mimo jiné nedostatečné informace o volebních okrscích a nesprávné zabezpečení volební urny. Samostatný návrh zpochybňuje zvolení jednoho ze zastupitelů s tvrzením, že v Bruntále nebydlí.
Dosavadní koalice ANO, Prozměnu a Bruntálu 2022 měla v minulém volebním období v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 17 křesel. Po letošních volbách mají ANO a Prozměnu dohromady 13 mandátů z 25, což jim k většině stačí. Otázkou tedy zůstává, zda ke spolupráci přizvali ještě někoho dalšího.