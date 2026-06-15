Archeologické nálezy z Opavy odhalují život šlechty z přelomu 16. a 17. století

Po více než třiceti letech od jejich objevení představil dnes Národní památkový ústav (NPÚ) veřejnosti archeologické nálezy z přelomu 16. a 17. století, které archeologové objevili v roce 1993 ve dvoře někdejší městské spořitelny v Opavě. ČTK to řekla mluvčí NPÚ Petra Batková. Výstava nazvaná Z archeologického depozitáře potrvá v sále ostravského pracoviště NPÚ do 11. září.
"Předměty spojené zejména se stolováním přibližují život opavské šlechtické rodiny v období renesance. Našly se při archeologickém výzkumu ve dvoře někdejší městské spořitelny v Opavě na náměstí Republiky v roce 1993. Odhalujeme historii těchto předmětů i místa nálezu," uvedla Batková.
Vybavení zámožné renesanční domácnosti z přelomu 16. a 17. století se podle ní nacházelo paradoxně na hnojišti. Lidé totiž v hospodářském zázemí měšťanského domu kromě kuchyňského odpadu vyhazovali také rozbité či nepotřebné předměty.
"Nejčetnějším odpadním materiálem byly kuchyňské keramické nádoby. Hrnce různých velikostí a tvarů, hluboké mísy s uchy či bez, trojnohé pánve a pokličky. Vzácný byl nález celého hrncovitého cedníku, plochého pekáče na drobnou zvěřinu či ryby a tří netypických mísovitých pekáčů s velkými keramickými uchy," uvedla Batková.
Do kategorie luxusní stolní keramiky podle ní náleží kolekce třinácti mělkých talířovitých mís malovaných barevnými hlinkami. Společně s talíři jsou jedním z nových renesančních tvarů. V sortimentu stolních nádob nechyběly hrnky, korbele, džbány a vysoké vejčité lahve s úzkým hrdlem a dvěma uchy sloužící k uchovávání tekutin.
"V renesanční domácnosti se již běžně při stolování užívaly skleněné nádoby. Z nápojového skla to byly různé varianty číšek a pohárů, velké čtyřboké láhve a další lahvičky různých velikostí i tvarů. V souboru se nacházela úzká dlouhá trubice. Což byl pozůstatek laboratorního skla sloužícího k destilaci. Ve svrchní vrstvě výplně odpadní jámy byla nalezena okenní vitráž tvořená kruhovými terčíky různých průměrů," řekla.
Zajímavé jsou podle archeologů i další nálezy. Jako například vazba knihy z vydělané kůže, malé útržky papíru s černým knihtiskem v latině, prázdná keramická pokladnička, kousek břidlice opracovaný do kolečka, které mohlo sloužit jako hrací žeton při stolních deskových hrách. "Našli jsme i dvě štětky z prasečích osin nebo torzo dřevěného trakaře. Jímka obsahovala útržky textilií, useň, ale také netkanou plsť vyráběnou z namáčené zvířecí srsti, žíní a vlasů," zakončila.