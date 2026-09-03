Archeologové v Opavě odkryli pozůstatky středověkých domů i dřevěného suterénu

Části sklepů původní měšťanské zástavby i pozůstatky starších středověkých staveb odhalili archeologové za bývalým obchodním domem Slezanka v Opavě, který město nechává postupně bourat. ČTK to řekla mluvčí Národního památkového ústavu Ostrava Petra Batková. Záchranný archeologický výzkum se od května do září zaměřil na šest míst v prostoru původních středověkých parcel.
Archeologové zjistili, že u domů s číslem popisným osm a devět se dochovala velká část zděných konstrukcí sklepů. Horní části cihlových kleneb byly zbourány a sklepy byly následně zasypány stavební sutí. Podzemní zdivo odborníci dokumentovali trojrozměrným skenerem či pomocí dronu.
U domu s číslem popisným osm, jehož vznik archeologové předpokládají v 15. až 16. století, odkryli pod podlahou sklepa dvě části suterénu středověkého dřevohliněného domu. "Starší stavba měla sloupovou konstrukci nesoucí nadzemní patra, mladší fáze využívala jinou stavební technologii. Po obvodu suterénu se nacházel trámový věnec nesoucí horizontální rámovou konstrukci měšťanského domu. Objekt pravděpodobně shořel na přelomu 13. a 14. století," uvedla Batková.
Archeologové narazili také na dřevěnou jímku ze 17. století. Ve výplni našli keramiku, textilie, kůže a novověké stolní sklo. Podle archeologů se tak znovu potvrdilo, že Opava má díky specifickým půdním podmínkám mimořádně dobré podmínky pro zachování nálezů z organických materiálů.
Sondy u bývalého Divadelního klubu prokázaly, že budova stojí na základech starších staveb. V roce 1709 tam u farního kostela vznikl sirotčinec. Dům později vlastnil opavský obchodník se suknem a manufakturní podnikatel Karel Czeike z Badenfeldu, od roku 1871 Kongregace Dcer Božské lásky a od roku 1909 město Opava. Po adaptaci sloužil mimo jiné jako učňovský domov a knihovna, po válce jako domov mládeže a od roku 1948 jako divadelní studio.
Podle ředitele ostravského odborného pracoviště Národního památkového ústavu Michala Zezuly je plánovaná zástavba prostoru bývalé Slezanky přínosem pro město. Při její přípravě je podle něj ale nutné zohlednit archeologické dědictví. Část naleziště by podle Zezuly měla být do budoucna zachována jako archeologická konzerva. Většina sond byla po dokončení výzkumu zasypána a místo uvedeno do původního stavu.