Archeologové ve Stěbořicích objevili románské kněžiště z 13. století

Archeologové našli pod podlahou kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích na Opavsku dobře dochované pozůstatky románského presbytáře neboli kněžiště z první poloviny 13. století. Stěbořický kostel tak patří k nemnoha románským památkám, které se na území Moravskoslezského kraje dochovaly. V důsledku pozdějších přestaveb byla středověká podoba kostela nejasná. Současný průzkum situaci mění. ČTK to dnes řekla mluvčí ostravské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Petra Batková.
Dosud románský původ dokazoval jen portál dochovaný v severní zdi kostelní lodi, vytesaný z bílého pískovce. NPÚ chce v budoucnu prezentovat středověkou podobu kostela formou trojrozměrného modelu. Nález bude zohledněn i v nové úpravě interiéru, s níž současný archeologický výzkum souvisí.
"Na základě nových poznatků bude možné formu románské stavby spolehlivě rekonstruovat," uvedla Batková. Archeologové podle ní zjistili i další informace o stavebním vývoji kostela, jehož současná podoba pochází z období gotiky.
Ředitel ústavu Michal Zezula si myslí, že díky objevu těchto pozůstatků získal Moravskoslezský kraj další doklad románské architektury, která je v regionu zastoupena velmi málo. "Význam nálezu ale není jen v rovině architektonické," řekl. Podle něj ukazuje na úlohu, kterou při přeměně raně středověké Holasické provincie ve vrcholně středověké Opavsko sehrály významné moravské církevní instituce podporované přemyslovskými panovníky.
Díky tomu se ve 13. století podle Zezuly podařilo Opavsko pevně začlenit do českého státu a vybudovat zde moderní hospodářský a společenský systém, jehož páteří byla síť královských měst. "Ta se opírala o zemědělské zázemí, jehož byly Stěbořice a další klášterní statky významnou součástí," vysvětlil Zezula.
První písemná zmínka o Stěbořicích pochází z roku 1220 a je spojená s tamním klášterem. Ve Stěbořicích klášter vybudoval hospodářský a správní dvůr, který ve středověku sloužil jako centrum klášterních statků na Opavsku. Byla zde také kamenická a stavební dílna, která se předtím podílela na výstavbě klášterní baziliky a řady dalších kostelů.