Areál Dukelských kasáren v Opavě se mění na byty, staví je město i soukromník

Dukelská kasárna v Opavě se mění na byty. Oprava prvních dvou domů má skončit v roce 2027. Město připravuje rekonstrukci dalších objektů. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný. V areálu bývalých kasáren má vzniknout nová městská čtvrť. Jen město zde chce ve čtyřech budovách postupně vybudovat 120 bytů. Další bytové domy staví soukromý developer.
"Území, které dlouhá léta připomínalo uzavřený vojenský areál, se postupně mění v novou městskou čtvrť. Vzniknout zde má dostupné bydlení, veřejné prostory, zeleň, hřiště i místa pro volný čas," uvedl Konečný.
Nejčilejší stavební ruch je podle něj nyní v dolní části areálu, v takzvané lokalitě A. Město zde rekonstruuje první dva historické objekty, které v minulosti sloužily armádě. Po dokončení nabídnou moderní nájemní bydlení v 61 bytech různých velikostí. "Toto bydlení bude sloužit pro specifické profese, jako jsou například lékaři, zdravotníci, hasiči, policisté nebo vojáci, ale také pro mladé rodiny s dětmi. Chceme jim pomoci v situaci, kdy je hledání dostupného bydlení stále složitější," uvedl primátor Tomáš Navrátil (ANO).
Rekonstrukce prvních dvou domů začala v lednu. Celkové náklady se mají pohybovat okolo 220 milionů korun. "Nejde přitom o jednoduchou opravu, ale o náročnou obnovu historických budov z 19. století," uvedl mluvčí. Stavbaři odstraňují nevyhovující konstrukce, sanují nosné části, dělají izolace i nové technické zázemí. "Zvenčí si objekty mají zachovat svůj charakter, uvnitř se ale přizpůsobí současným požadavkům na kvalitní bydlení," doplnil.
Paralelně stavební firma buduje i veřejnou infrastrukturu, která zahrnuje nové komunikace, parkování, veřejná prostranství, zeleň i zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel. "Připravujeme rekonstrukci i dalších dvou objektů. V této chvíli čekáme, zda bude vypsán vhodný dotační program. Pokud by se to nepodařilo, jsme připraveni řešit rekonstrukci i z vlastních prostředků. Rádi bychom, aby na sebe jednotlivé etapy navazovaly a aby se celá lokalita proměňovala jako jeden funkční celek," doplnil primátor.
Celý areál Dukelských kasáren je rozdělen do více částí. Ve střední části vzniká soukromý rezidenční projekt Bílá Perla, kde má být až 500 bytů. Severní část zůstává v majetku města a do budoucna se zde počítá s veřejným, sportovním a případně i dalším bytovým využitím. Stavební práce na prvních městských domech mají být hotové do konce roku 2027.
Původně dělostřelecká kasárna byla postavena v Opavě v roce 1889. Naposledy v budovách sídlila 53. výcviková základna logistiky. Útvar zanikl v roce 2005, o dva roky později takřka celý areál získalo město. Od té doby se pro něj hledá nové využití.