Areál Lodičky v Karviné čeká obměna. Práce za takřka 50 milionů začnou na podzim

Autor: jog
  7:02aktualizováno  7:02
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Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové...

Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové v Karviné (12. srpna 2026) | foto: KANIA BROTHERS

Pohled z výšky na část jezera v parku Boženy Němcové v Karviné s areálem tzv....
Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové...
Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové...
Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové...
6 fotografií
Odpočinkový areál Lodičky v Parku Boženy Němcové v centru Karviné čeká nová éra. Zhruba patnáct let po poslední rekonstrukci má už letos na podzim začít rozsáhlá modernizace, a to za téměř padesát milionů korun.

„Lodičky patří k místům, která mají svou jedinečnou atmosféru a ke Karviné neodmyslitelně patří. Nechceme tento charakter měnit, naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí a vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce,“ řekl o populárním místu primátor Karviné Jan Wolf.

Připojil, že se proměna Lodiček připravovala dva roky, přičemž nyní už existuje konkrétní budoucí podoba.

Podle karvinské mluvčí Moniky Dankové bude nejvýraznější změnou nový zastřešený objekt, který nabídne kvalitnější zázemí pro kulturní a společenské akce.

Projekt počítá také se sklady, barem a novým hygienickým zázemím. Součástí proměny bude výsadba stromů.

Návštěvníků každoročně přibývá, na větší akce jich přicházejí tisíce a současná podoba areálu už kapacitně ani provozně nestačí.

Lukáš Heczko,Iniciativa Dokořán

Práce začnou po ukončení letošní sezony. „Nový objekt by se měl stát přirozenou dominantou areálu. Jeho tvar vychází z geometrie stávající stavby a reaguje na okolní terén. Působí lehce, otevřeně a vzdušně,“ popsal architekt Roman Osika.

Chce, aby nová hlavní budova Lodiček zapadla do parku, ale současně byla výrazným prvkem celého prostoru. „Svým tvarem i funkcí bude estetická i praktická,“ zdůraznil architekt.

Stavbaři rovněž upraví prostor pro zásobování, rozšíří se počet toalet a přibude nový mobiliář.

„Zvětší se také dětské hřiště, které doplní herní prvky, a workoutová část získá nové posilovací stroje,“ popsala další změny vedoucí odboru komunálních služeb Jana Maierová.

Pohled z výšky na část jezera v parku Boženy Němcové v Karviné s areálem tzv. Lodiček
Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové v Karviné (12. srpna 2026)
Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové v Karviné (12. srpna 2026)
Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové v Karviné (12. srpna 2026)
Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové v Karviné (12. srpna 2026)
6 fotografií

Podle současného harmonogramu začne proměna letos v říjnu a má skončit už v květnu příštího roku. „Samozřejmě průběh rekonstrukce bude záviset i na klimatických podmínkách,“ zmínila mluvčí Danková, že se má pracovat i v zimních měsících.

Areál v současnosti provozuje iniciativa Dokořán. Její předseda Lukáš Heczko se na změnu těší.

„Dobře víme, že Lodičky nejsou jen místem, kam lidé přijdou na koncert. Potkávají se tady rodiny, sportovci, návštěvníci parku i ti, kteří si sem přijdou jen tak v klidu posedět. Návštěvníků každoročně přibývá, na větší akce jich přicházejí tisíce a současná podoba areálu už kapacitně ani provozně nestačí,“ zhodnotil Heczko současný stav.

Prozradil, že lidé se budou moci se současnou podobou Lodiček symbolicky rozloučit, a to v pátek 18. září.

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„Připomeneme si patnáct let našeho působení na tomto místě. Chceme, aby to byla oslava všeho, co jsme tady společně zažili, ale zároveň i těšení na novou kapitolu,“ konstatoval předseda iniciativy Dokořán.

Areál Lodiček vznikl u slepého ramene řeky Olše v parku, který na začátku 19. století založil šlechtický rod Larisch-Mönnichů u svého zámku ve Fryštátě, nynější Karviné.

Místo desítky let fungovalo jako půjčovna lodiček, jenže postupně chátralo, proto v roce 2008 město nechalo hlavní budovu zbourat a následně se vystavěl nový areál.

„Bylo to v rámci česko-polského dotačního projektu. Na české straně se zrekonstruovaly Lodičky za 28 milionů korun, z nichž 85 procent platila Evropská unie. V Polsku pak v Ustroni vznikl nový park,“ připomněla mluvčí Karviné.

Oblíbený Areál Lodičky leží na slepém rameni řeky Olše v Parku Boženy Němcové v Karviné.

Oblíbený Areál Lodičky leží na slepém rameni řeky Olše v Parku Boženy Němcové v Karviné.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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