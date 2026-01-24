Novinkou projektových dnů armády na školách byla topografie

Dalibor Maňas
  7:22aktualizováno  7:22
Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. Součástí letošních projektových dnů na školách v Moravskoslezském kraji byla také praktická topografie, tedy práce s mapou. Došlo i na armádní kvíz.
Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních...

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. (leden 2026) | foto: KVV Ostrava

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních...
Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních...
Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních...
Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních...
7 fotografií

První akce se konala od 12. ledna do 16. ledna. „V prezentaci se žáci mají možnost seznámit se stěžejními tématy POKOS, například s úkoly armády, krizovými situacemi, rolí občanů při obraně státu nebo také významem mezinárodních organizací, tedy učivem, které je součástí edukačního procesu základních a středních škol. Vojáci si rovněž ověřili znalosti žáků prostřednictvím armádního kvízu,“ uvedl mluvčí Krajského vojenského velitelství Ostrava (KVV) Martin Ogořalek.

V praktické části si žáci vyzkoušeli simulované situace při poskytování první pomoci, výstroj a vybavení vojáků, ochrannou masku, střelbu na simulátoru, ale také práci s mapou, kde se naučili základní topografické značky, měření vzdálenosti, ustavení mapy na sever nebo podstatu vrstevnic.

Na Střední zdravotní škole v Karviné si vojáci připravili simulované situace ze zkušeností, které získali při poskytování první pomoci v zahraničních misích.

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. (leden 2026)
Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. (leden 2026)
Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. (leden 2026)
Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. (leden 2026)
7 fotografií

„Například použití škrtidel při amputacích končetin a poskytování první pomoci v bojových podmínkách. Dále se žáci z Karviné dozvěděli informace o struktuře zdravotnictví v armádě, možného profesního uplatnění nebo také podrobnosti o specializovaném vojenském zařízení v Těchoníně,“ popsal mluvčí.

Záložáci jsou jedním z pilířů armády, říká krajský vojenský šéf Hrabec

„Projektové dny s Armádou České republiky realizujeme v rámci podpůrných aktivit přípravy občanů k obraně státu „POKOS“. Do programu jsme nově zavedli prvky topografie z důvodu požadavků škol v rámci přípravy na branně vědomostní soutěž Wolfram, ale také z důvodu využitelnosti v běžném životě,“ vysvětlil ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava, plukovník Jaroslav Medek.

Podle mluvčího armáda navštívila základní školy ve Velkých Hošticích, na Ostravici, v Hati, Sviadnově a budoucí zdravotníky v Karviné. „Do dalších pěti škol zamíří v únoru,“ uvedl Ogořalek.

Ostrava má nejpočetnější aktivní zálohy v Česku, složily už druhou rotu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Hotely a penziony v Beskydech se na jarní prázdniny plní, hlavně ty u sjezdovek

ilustrační snímek

Hotely a penziony v Beskydech na Frýdecko-Místecku se na jarní prázdniny pomalu plní. Mnoho lidí nechává objednávky na poslední chvíli, a vzhledem k počasí se...

24. ledna 2026,  aktualizováno 

Na Šumavě v Železné Rudě jsou hotely na únor téměř plné, březen je volnější

ilustrační snímek

V největším zimním středisku Plzeňského kraje, v Železné Rudě na Klatovsku a v jejím okolí, se ještě dá rezervovat ubytování na jarní prázdniny. Hodně obsazené...

24. ledna 2026,  aktualizováno 

Ubytování na jarní prázdniny lze v horách v Libereckém kraji lze ještě sehnat

ilustrační snímek

V horských centrech v Libereckém kraji lze stále sehnat ubytování na jarní prázdniny, záleží na termínu. V průměru jsou hotely a penziony zamluvené zhruba z 80...

24. ledna 2026,  aktualizováno 

Jesenické hotely mají na jarní prázdniny obsazenu velkou část kapacity

ilustrační snímek

Vysokou obsazenost hlásí na jarní prázdniny hotely a penziony v Jeseníkách, kde si zájemci mohou zpravidla vybrat už jen z omezené nabídky volných pokojů. Lidé...

24. ledna 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústí nad Labem vybralo firmu, která začne s úpravami Corsa za zhruba 40 mil. Kč

ilustrační snímek

Ústí nad Labem vybralo firmu, která zbourá venkovní dvoranu u střediska Corso v Krásném Březně. K poliklinice a do služebny strážníků poté vybuduje nové...

24. ledna 2026,  aktualizováno 

Zájem o jarní prázdniny v Krkonoších zvyšují velmi dobré lyžařské podmínky

ilustrační snímek

Zájem o ubytování o jarních prázdninách v krkonošských střediscích Špindlerův Mlýn a Janské Lázně je v meziročním srovnání vyšší. Důvodem jsou lepší lyžařské...

24. ledna 2026,  aktualizováno 

Zimní počasí láká na jihočeské hory, hotely mají na únor téměř plno

ilustrační snímek

Mrazivé počasí s dostatkem sněhu plní jihočeské hotely poblíž lyžařských areálů Lipno a Zadov. Na jarní prázdniny mají v únoru zarezervováno až 90 procent...

24. ledna 2026,  aktualizováno 

Vedení Olomouce schválilo opravy komunikací za více než 140 milionů korun

Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Jako jednu ze zásadních priorit do roku 2026 si město Olomouc určilo opravy komunikací. Vyčlenilo na ně zhruba 143 milionů korun. Pokud získá do rozpočtu další peníze, má i záložní variantu. Velký...

24. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Novinkou projektových dnů armády na školách byla topografie

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních...

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. Součástí letošních projektových dnů na školách v Moravskoslezském kraji...

24. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Lov na dírkách povolen: na rybníku Jankovák u Milína je bezpečný led i dost ryb

Siven americký

Na rybníku Jankovák u Milína mají rybáři i v mrazivém lednu dobrou zprávu – je zde povolený lov ryb pod ledem (lov na dírkách). Tento mimopstruhový revír spravuje Územní svaz města Prahy a díky...

24. ledna 2026  7:04

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Třebíčská galerie představí dosud nevystavovaná díla malíře Franty

TĹ™ebĂ­ÄŤskĂˇ galerie pĹ™edstavĂ­ dosud nevystavovanĂˇ dĂ­la malĂ­Ĺ™e Franty

Třebíčská galerie Malovaný dům představí dosud nevystavovaná díla Františka Mertla, tvořícího pod jménem Franta. Na výstavě budou obrazy, sochy i studie k...

24. ledna 2026  5:25,  aktualizováno  5:25

V Plzni vymysleli AI asistenta, chrání před závislostí na sociálních sítích

Jan Romportl je spoluzakladatelem startupu Elin.ai.

Chránit teenagery a mladé dospělé před tím, aby byli zneužíváni sociálními sítěmi, a zachovat jejich psychické zdraví. To je cílem plzeňského startupu Elin.ai. Subjekt, který se dostal do užšího...

24. ledna 2026  4:42,  aktualizováno  4:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.