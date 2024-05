Vznik armádního centra u mošnovského letiště brzdí výkupy pozemků

Mošnovská dráha je 3,5 kilometru dlouhá, 63 metrů široká a její povrch byl položen v roce 1984. Na miliardové ceně za novou přistávací dráhu se totiž mají podílet i vojáci. Tedy pokud budou mít důvod – existující logistické centrum.

„S opravou dráhy se počítá po splnění dvou základních podmínek, a to získání stavebního povolení a zajištění financování. Na získání stavebního povolení stavby se již pracuje, financování je předmětem budoucího jednání mezi krajem a státem,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Podle původních předpokladů se přistávací dráha měla opravovat už mezi roky 2022 až 2023. Nyní je termín opravy v nedohlednu. Stejně jako vznik armádního zásobovacího centra.

Pomaleji, než se předpokládalo

„Průběh výkupů je pomalejší, než bylo předpokládáno,“ komentoval průběh přípravy mluvčí ministerstva obrany David Polák s tím, že podrobnosti o dalších krocích mají vojáci.

Oslovení zástupci Armády České republiky ale na otázky, jak vypadá harmonogram příprav vzniku, kdy by vojáci chtěli mít zónu připravenou, neodpověděli. Stejně tak nekonkretizovali, nakolik souvisí stav příprav logistického centra s případným podílem vlády, ministerstva a armády na financování rekonstrukce přistávací dráhy na letišti v Mošnově.

Podle kraje je v současnosti vykoupena zhruba polovina pozemků pro případné armádní logistické centrum. „V současné době je vykoupeno zhruba 53 procent pozemků v daném území. Moravskoslezský kraj vykoupil pozemky od všech vlastníků, kteří byli ochotni své pozemky prodat za námi navrhovaných podmínek,“ přiblížila stav příprav mluvčí kraje.

Za metr čtvereční platil kraj 450 korun. Což není v případě zemědělské půdy málo, v případě stavebních pozemků pro průmyslové využití se ale ceny pohybují na vyšší úrovni.

Například v podstatě sousedící pozemky pro budoucí průmyslovou zónu o rozloze necelých 39 hektarů prodal ostravský magistrát v roce 2020 společnosti Panattoni za 286 milionů korun, v přepočtu za zhruba 741 korun za metr čtvereční.

Pokud by se pozemky nepodařilo vykoupit včas, má kraj záložní plán. „Kraj se chystá otevřít jednání s armádou ohledně uzavřeného memoranda, protože projekt se v čase vyvíjí. Pokud jednání nebudou úspěšná, záměr může být přehodnocen a v dané lokalitě může vzniknout například průmyslová zóna,“ vysvětlila Birklenová.

To by ale znamenalo, že by kraj zřejmě nedosáhl na pomoc při financování rekonstrukce přistávací dráhy ze strany armády a musel by hledat peníze jinde. „Každé zdržení je špatné,“ komentoval průtahy při hledání financování rekonstrukce přistávací dráhy ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.