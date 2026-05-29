Náctiletý řidič zkolaboval a auto na přejezdu převrátil do cesty přijíždějícímu vlaku

Nehoda se stala krátce po osmé hodině v Krnovské ulici. Devatenáctiletý řidič Fordu Fiesta jedoucí z centra města zkolaboval, policie uvedla „zřejmě z důvodu krátké zdravotní indispozice“, přičemž vyjel ze silnice a po chvíli se na ni vrátil.
„Nakonec se s automobilem převrátil na bok a zastavil se na úrovni kolejí na přejezdu. Následně došlo ke střetu s projíždějícím vlakem,“ vylíčil policejní mluvčí Jan Segsulka.
To už však byl řidič mimo svůj automobil. „Stihl vystoupit ještě před samotným střetem. Také 96 cestujících osob ve vlaku včetně vlakové čety neutrpělo žádná zranění. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní u řidiče vozidla i strojvedoucího,“ popsal policejní mluvčí.
Škody tak jsou „jen“ na automobilu, vlaku a signalizačním zařízení na přejezdu bez závor.
„Provoz na železniční trati i na Krnovské ulici je momentálně obousměrně zastaven. Toto omezení potrvá ještě zhruba do dvanácti hodin,“ zakončil mluvčí Segsulka.
Tak se také stalo, vlaky se po trati opětovně rozjely chvíli před polednem.
Nehoda se stala na železničním přejezdu na velmi frekventované Krnovské ulici v Opavě.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz