Vzhůru na Lysou horu. Výletníci se na vrchol dostanou třikrát týdně i autobusem

Darek Štalmach
  6:22aktualizováno  6:22
Téměř devět stovek výškových metrů nastoupá na své trase autobus, který od tohoto týdne opětovně vyráží na pravidelnou linku mezi Raškovicemi na Frýdecko-Místecku a Lysou horou v Beskydech. Lidé, kteří si nevěří na složitější výstupy nebo mají zdravotní problém, se tak mohou snadněji podívat na nejvyšší beskydský vrchol.

Autobusy pravidelně vyvážejí zájemce až na Lysou horu, nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd (1 323 m n. m.). Na fotografii pod známým lysohorským vysílačem. | foto: Transdev Morava

Turistická linka mezi zastávkou u hotelu Ondráš v Raškovicích a Lysou horou zahájila letošní sezonu v pondělí. Dopravce Transdev Slezsko ji bude provozovat do konce září, a to vždy v pondělí, ve středu a v pátek. O víkendech a státních svátcích autobus na vrchol nejezdí.

Na výlet si zájemci mohou rezervovat dopoledne. Z Raškovic autobus odjíždí v 8:45, na vrcholu Lysé hory má být v 9:25. Cestující mají na nejvyšším vrcholu Beskyd necelé dvě hodiny, protože zpáteční spoj odjíždí v 11:15.

Pracovníci dopravce prodávají jízdenky předem hlavně prostřednictvím internetu, u řidiče pouze v případě volné kapacity. Zpáteční jízdné stojí 330 korun, děti od tří do patnácti let zaplatí 200 korun.

Vyrazil už i beskydský cyklobus

„Jednosměrné jízdenky nejsou v prodeji,“ informuje přepravce na svém webu. „Pokud má někdo zájem využít autobus jen v jednom směru, musí si zakoupit zpáteční jízdenku. V případě nevyužití obou směrů je nutné, aby to cestující nahlásil, abychom řidiče informovali, že jednu z cest nepojede.“

Spoj je určen pro pěší turisty. Zaměstnanci dopravce upozorňují, že v autobuse není možné přepravovat jízdní kola ani koloběžky, řidiči nepovezou ani zvířata s výjimkou vodicích psů.

Letní sezonu v Beskydech nezahajuje jen linka na Lysou horu. Už od 1. května jezdí například Cyklobus Beskydy spojující Nový Jičín, Příbor, Kopřivnici a Rožnov pod Radhoštěm s horskými oblastmi na Pustevnách, Bílé a Bumbálce. Podle informací kopřivnické radnice bude služba zajištěna ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.

Mnoho lidí je už na turisty alergických, zní z návštěvníky přetížených Beskyd

„Dopravce Z-Group Bus dostává za provozování linky kompenzaci. Pro tento rok to je 517 tisíc korun. Zapojená města se na tuto částku skládají podle počtu obyvatel,“ uvedla mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

Cyklobus bude mimo prázdniny jezdit v pátek, o víkendech a svátcích, během července a srpna každý den.

O prázdninách bude v provozu také spoj do beskydské obce Bílá. Autobus uveze až 25 kol, pro která si cestující mohou rezervovat místo předem v systému IDOS. Jízdenka z Kopřivnice na Pustevny nebo Bumbálku vyjde na 130 korun, přeprava kola na 45 korun.

Do Beskyd se dá dostat i běžnými autobusovými linkami. Podobnou roli mají i spoje v Jeseníkách, kde se dá vyjet až na Ovčárnu. Zástupci kraje potvrdili i zachování provozu na železniční trati Bruntál – Malá Morávka. „Osobní doprava zde bude zajištěna až do roku 2030,“ řekla Miroslava Chlebounová z tiskového odboru krajského úřadu.

