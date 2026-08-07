Na Novojičínsku tento týden nevyjelo přes 160 spojů, dopravci chyběli řidiči

„Od pondělí evidujeme výpadky spojů na linkách zajišťovaných dopravcem Z-Group bus v oblasti Kopřivnicka. Rozsah nezajištěných spojů se každý den mění, aktuální informace poskytujeme cestujícím na webu kodis.cz a na zastávkových informačních panelech v oblasti,“ uvedla mluvčí krajského koordinátora dopravy KODIS Lucie Drahošová.
ČTK uvedla, že tento týden tam nevyjelo 161 spojů. „Příčinou nezajištění spojů jsou personální výpadky na straně dopravce,“ dodala Drahošová.
„Během uplynulých tří dnů došlo v oblasti Novojičínsko-východ k mimořádné provozní situaci, kdy jsme kvůli náhlému souběhu personálních výpadků nebyli schopni vypravit několik desítek autobusových spojů,“ sdělil mluvčí Z-Group bus Miroslav Slaný.
Část řidičů čerpala dovolenou, do toho přišel nečekaně vysoký počet absencí. „Došlo jak k náhlé pracovní neschopnosti v řadách našich kmenových řidičů, tak k okamžitému výpadku nasmlouvaných externích výpomocí,“ popsal Slaný.
K zabezpečení obslužnosti regionu jsme přesunuli do oblasti řidiče z našich provozoven napříč celou republikou, například až z Karlovarského kraje.
Miroslav Slaný,mluvčí Z-Group bus
Přestože za volanty autobusů tak operativně usedli i dispečeři a další pracovníci, kteří mají řidičské oprávnění, včetně managementu, všechny potřebné spoje se nepodařilo nahradit.
„Při výběru neobsluhovaných spojů úzce spolupracujeme s koordinátorem dopravy a primárně dbáme na to, aby byla vždy zachována obslužnost jednotlivých obcí a měst. Preferujeme rušení spojů tam, kde v krátkém intervalu jede další spoj, případně kombinujeme rychlejší a pomalejší linky tak, aby byla zajištěna dostupnost pro co nejvíce cestujících,“ nastínil Slaný.
Dnes už však byly podle informací na webu KODIS vypraveny všechny spoje. „K zabezpečení obslužnosti regionu jsme přesunuli do oblasti řidiče z našich provozoven napříč celou republikou, například až z Karlovarského kraje. Díky tomuto rychlému nasazení je provoz již stabilizovaný a linky již jezdí podle platných jízdních řádů,“ doplnil Slaný.
„Všem lidem, kterým jsme tímto zkomplikovali cestování, se upřímně omlouváme,“ dodal.
|
Na Vítkovsku nevyjely desítky autobusových spojů, dopravci chybí řidiči
V souladu s uzavřenou smlouvou mezi Moravskoslezským krajem a dopravcem budou za neodjeté spoje uplatněny smluvní sankce. „Jejich rozsah bude vyhodnocen na základě skutečně zjištěných skutečností a podmínek stanovených ve smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Podobnému personálnímu výpadku a s tím spojené absenci zhruba dvou stovek spojů čelila Z-Group bus už v létě roku 2023.
„Tehdy byla společnosti uplatněna smluvní sankce ve výši 5,7 milionu korun. Tato částka však představuje souhrn všech sankcí roku 2023, a to za více druhů porušení smluvních povinností, nikoliv pouze za neodjeté spoje,“ sdělila Birklenová.