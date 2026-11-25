Při úterním požáru ve Vrších shořel prakticky celý autobus. Při jízdě byl jen řidič, který stačil vozidlo včas opustit.
O šest dní dříve zachvátily plameny příměstský autobus v Březové na Vítkovsku, tentokrát vezl cestující. „Všech třináct cestujících i řidič opustili autobus ještě před příjezdem jednotek na místo,“ informovala tehdy mluvčí hasičů Kamila Langerová.
K dalším požárům letos došlo ještě v červnu ve Vítkově a v únoru nedaleko ve Větřkovicích. I tam se incidenty obešly bez újmy na zdraví, pouze s materiálními škodami. Ve všech případech šlo o autobusy společnosti Z-Group Bus.
|
Na Novojičínsku vzplál za jízdy autobus, plameny ho zcela zničily
„Požár v obci Vrchy představuje již čtvrtý letošní případ vznícení vozidla typu SOR 10,5 m s pohonem na CNG pocházejícího ze stejné výrobní série a roku výroby. Tato vozidla jsou nasazena výhradně v rámci dopravní obslužnosti oblasti Vítkovska,“ shrnul mluvčí Z-Group Bus Miroslav Slaný s tím, že v žádné další jiné lokalitě Česka dopravce s požáry autobusů problém nemá.
Co hrozí při požáru vozidla na CNG
Při požárech autobusů poháněných stlačeným zemním plynem (CNG) představují riziko především tlakové nádoby s uskladněným plynem.
Vlivem vysokých teplot při požáru hrozí jejich nadměrné zahřívání, což může vést k aktivaci bezpečnostních prvků, které umožňují řízené odpouštění plynu.
„Pokud se unikající plyn dostane do kontaktu se zdrojem zapálení, může dojít k jeho vznícení a vzniku intenzivního plamene,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.
Základním úkolem hasičů je tak zabránit, aby se požár dostal k tlakovým nádobám. „Pokud jsou již vystaveny působení vysokých teplot nebo plamenů, je nezbytné zajistit jejich intenzivní ochlazování vodou,“ objasnila Langerová.
„Z dosavadních zkušeností s požáry autobusů na CNG v našem kraji můžeme uvést, že ve všech případech, kdy se požár rozšířil až na tlakové nádoby, jejich bezpečnostní prvky zafungovaly a nehrozilo riziko výbuchu,“ dodala mluvčí.
„Všechny události vykazovaly obdobné znaky a měly obdobný průběh. Požár vznikl vždy v zadní motorové části vozidla na levé straně,“ popsal Slaný s tím, že firma požádala o součinnost výrobce autobusů SOR Libchavy, jelikož k obdobným požárům autobusů stejného typu a pohonu CNG prý došlo i u dalších dopravců.
„Ano, jedná se o čtyři autobusy SOR s pohonem na CNG, rok výroby 2019, jejichž servis a pravidelná údržba byla po celou dobu provozu zajišťována přímo provozovatelem. Se společností Z-Group Bus jsme poté, co nás informovala, začali ihned ve věci komunikovat. Aktuálně probíhají kontroly předmětných vozidel. Informace o možné příčině zatím nejsou k dispozici,“ sdělil jednatel SOR Libchavy Vítězslav Tymr.
Popřel však tvrzení, že došlo k požáru autobusů jejich výroby u jiných dopravců. „V současné době je u našich zákazníků v provozu více než 300 meziměstských a příměstských autobusů s pohonem na CNG a obdobný incident u jiných provozovatelů nenastal,“ objasnil Tymr.
Sérií požárů se zabývají také hasiči a policisté. „Vyšetřování požárů, ke kterým došlo v únoru letošního roku ve Větřkovicích a v červnu ve Vítkově, bylo ukončeno. V obou případech byla jako příčina stanovena technická závada v motorovém prostoru. V případě požárů z minulého týdne v Březové a z úterý v obci Vrchy vyšetřování stále probíhá,“ řekla za hasiče jejich mluvčí Kamila Langerová.
„Opavští kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti v souvislosti s několika požáry autobusů v tomto roce,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Na Opavsku a Vítkovsku však vzbuzuje situace značné obavy. „Posílali jsme už na kraj, aby situaci řešil. Osobně to vnímám jako velké riziko, nedokážu si představit, že by autobus začal hořet ve chvíli, kdyby v něm jely do školy malé děti, třeba z první a druhé třídy, a v dané situaci nějak zazmatkovaly,“ uvedl starosta Vítkova Jakub Cihlář s tím, že ohledně dané problematiky dostává i podněty od obyvatel města.
Dopravce: Špatná údržba či technický stav? To ne
„Píšou maily, ptají se při osobních setkáních. Je vidět, že mají vyloženě strach. Ostatně několik autobusů této společnosti ve Vítkově parkuje a i jako laik jasně poznáte, v jak špatném technickém stavu jsou,“ dodal Cihlář.
„Chci se spojit se starosty okolních obcí, jak tuto situaci vnímají, protože je načase ji nějak řešit. Vidím, že naši obyvatelé mají obavy, jejich děti jezdí těmi autobusy do školy, a přijde mi, že technický stav těch vozů je katastrofální. Chtěli bychom třeba od kraje odezvu, jestli nějak přistoupí ke kontrole technického stavu autobusů daného dopravce, či zda podnikne nějaké kroky,“ řekla také Gabriela Haasová, starostka Březové, kde jeden z autobusů hořel minulý týden.
„Jednoznačně odmítáme spekulace, že by příčinou událostí byl nevyhovující technický stav vozidel nebo špatná údržba. Autobusy byly pořízeny nové přímo od výrobce v souladu s požadavky Moravskoslezského kraje, který v zadávací dokumentaci veřejné zakázky zároveň stanovil využití pohonu na CNG,“ sdělil Miroslav Slaný s tím, že vozidla jsou pravidelně servisována, disponují platnými technickými kontrolami a při opravách jsou používány výhradně nové originální náhradní díly.
„Jejich technický stav odpovídá stáří i charakteru provozu,“ konstatoval mluvčí Z-Group Bus.
Společnost podle jeho slov v reakci na opakující se mimořádné události přijímá další preventivní opatření. „Realizujeme zevrubné mimořádné technické prohlídky dotčených vozidel, postupně stahujeme daný typ autobusů z provozu a současně připravujeme mimořádné zapůjčení náhradních autobusů pro oblast Vítkovska,“ vypočítal Slaný.
|
Děti zůstávaly na zastávkách, protože autobus nepřijel. Kraj už výpadky vyřešil
Mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová uvedla, že hejtmanství bere bezpečnost cestujících velmi vážně „Zabýváme se všemi podněty, které kraj obdržel od cestujících, obcí i zaměstnanců dopravce. Na základě připomínek týkajících se technického stavu a údržby vozidel jsme podali podnět příslušným kontrolním orgánům. Současně jsme s dopravcem opakovaně jednali o přijetí nápravných opatření,“ uvedla mluvčí Birklenová.
„Podle informací, které jsme od dopravce obdrželi, připravuje jako jedno z nápravných opatření úplnou náhradu problematické řady vozidel, s níž byly některé z uvedených potíží spojovány,“ dodala.
Nyní má dopravce už jen jedenáct z původních patnácti autobusů zmíněného typu.
Pro kraj to nejsou jediné komplikace, které letos se Z-Group Bus řešil. V další provozované oblasti Novojičínsko-východ měla firma od léta do podzimu výpadky spojů, celkově šlo o více než sedm stovek nevypravených spojů. Na Vítkovsku má společnost s krajem desetiletý kontrakt, který vyprší v roce 2029.
Místa, kde Na Vítkovsku letos hořel autobus na plynový pohon SOR společnosti Z-Group Bus.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License