Technologie pro autonomní řízení z Ostravy. Univerzitní výzkum přerostl v byznys

Darek Štalmach
  9:32aktualizováno  9:32
Tři roky po svém založení sbírá spin-off ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Autinno první výrazné úspěchy. Univerzitní firma získala ve Velké Británii prestižní ocenění Self-Driving Industry Awards 2025 za vývoj technologií pro autonomní řízení a asistované systémy.
Fotogalerie4

Tým výzkumníků z VŠB-TUO získal prestižní ocenění za vývoj systémů pro autonomní vozy | foto: VŠB-TU

Na středeční konferenci o spin-offech pořádané agenturou CzechInvest v aule VŠB sloužila britská cena jako příklad, že univerzitní výzkum může přerůst v reálný byznys.

Pojem spin-off označuje firmy vznikající z univerzitního prostředí, které přenášejí výsledky výzkumu do praxe.

„Je to šance využít výzkum jinak, než aby skončil v šuplíku,“ komentoval přínos spin-offů René Samek, ředitel divize investic agentury CzechInvest.

V Ostravě staví laboratoře a zkušební polygon na testování autonomních vozů

„Jedním z nejslavnějších světových spin-offů je třeba Google, na kterém ve výsledku vydělala miliardy i univerzita, z níž vzešel,“ dodal.

Podle údajů CzechInvestu vzniká v Rakousku dlouhodobě zhruba čtyřikrát více spin-offů než v České republice, což by státní agentura chtěla změnit.

„Většina činovníků univerzit se bojí rizika, bojí se, že firma zkrachuje a budou je za to tahat po soudech. Ale na druhé straně jsou tady přínosy, které mohou být hodně zajímavé,“ dodal René Samek.

V Ostravě je Autinno zatím jediným spin-offem VŠB-TU Ostrava. Společnost vznikla v roce 2022, reálnou činnost zahájila v roce 2024, kdy dosáhlo obratu kolem šesti milionů korun.

„Letos to bude dvojnásobek a rychle rosteme dál,“ konstatoval zakladatel Autinna Petr Šimoník s tím, že část peněz směřuje zpět univerzitě v podobě licenčních poplatků a podílu ze zisku.

Tým výzkumníků z VŠB-TUO získal prestižní ocenění za vývoj systémů pro autonomní vozy
Neobvyklé je i centrálně umístěné sedadlo řidiče.
Základní kámen laboratoří a polygonu v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. (29. ledna 2025)
Nákres umístění zkušebního polygonu v areálu VŠ-TU Ostrava. (29. ledna 2025)
4 fotografie

Autinno se věnuje pokročilým automobilovým technologiím. Patří mezi ně například jednotka, která po zabudování do auta umožní jeho elektronické řízení, nebo speciální senzorické sady, díky nimž vůz vnímá okolí podobně jako lidské smysly. Tyto systémy následně využívají například vývojová centra v Japonsku, Německu, Irsku i v České republice.

Klíčová je vazba na univerzitní prostředí

„Produkty vznikají na univerzitě, spin-off je pak prodává a zajišťuje servis. Univerzita pro nás znamená i intelektuální zázemí a přístup k nadaným lidem,“ vysvětluje manažer Autinna Marek Vanžura. „Kdyby nebyla univerzita, nejsou ani ty technologie.“

Autinno spolupracuje také s kopřivnickou Tatrou. V rámci konsorcia pomáhá vyvíjet novou generaci nákladního vozidla, které má být schopné samostatné jízdy, jak na silnici, tak v terénu.

Firma dodává elektroniku a systémy řízení, partneři pohon a vůz. Auto má jezdit nejen v běžném zmapovaném prostředí, ale i tam, kde podobné údaje chybí.

„Bude napojené na dva drony, které mají základnu přímo na vozidle. Drony vyletí a pomáhají vytvářet bezpečnou trasu,“ přiblížil detaily projektu, který může najít uplatnění i v armádě, Petr Šimoník.

V Autinnu se snaží dokázat, že spin-off není jen teoretický koncept, ale konkrétní cesta. Od univerzitní laboratoře přes smluvní výzkum až po výrobek, který se prosadí i v mezinárodním měřítku.

„Vyvíjíme nyní technologii pro úroveň čtyři, tedy jízdu bez řidiče. Chtěli bychom ji spustit v roce 2026,“ prozradil další plány zakladatel spin-offu s tím, že už příští rok by mohly v okolí VŠB jezdit autonomní minibusy.

„Bez univerzity by ty technologie ale nevznikly. Je to intelektuální prostředí, kde máme přístup k talentovaným lidem. Autinno pak slouží jako komerční nástroj, který produkty prodává a zajišťuje servis.“

13. června 2025

