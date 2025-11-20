Když přišel z publika dotaz právě na sestavování vlády a komunikaci s prezidentem, byl Andrej Babiš strohý. „Nebudu to komentovat. Myslím však, že to dobře dopadne,“ reagoval a vybídl přítomné, aby se ho na tato témata neptali.
Babiš dále uvedl, že prezidentovi předloží seznam kandidátů na ministry nejpozději 28. listopadu. „Musím zjistit, jak si to pan prezident přeje, ale jedeme podle plánu,“ řekl předseda ANO.
Postěžoval si, že se ho všichni ptají na střet zájmů. „Já jsem slíbil, že to udělám tak, aby to bylo v souladu hlavně s Evropskou unií a našimi zákony, ale proč bych to říkal teď? Abychom měsíc slyšeli od všech, jak to nejde,“ řekl jen Babiš v úvodu debaty.
|
Když nebudu mít jistotu jmenování, nevratné kroky nemají logiku, řekl Babiš
Jinak byl sdílný, například co se týká migračního paktu. „Hned na prvním jednání vlády ho chceme odmítnout. Také připravíme vlastní podobu stavebního zákona,“ uvedl Babiš před svými příznivci.
Současný kabinet kritizoval za situaci na ministerstvu práce. „Jen na MPSV chybí podle nejvyšších úředníků 32 miliard, podle ministra jen 12 miliard. Co to je?“ připojil se i poslanec Aleš Juchelka, kandidát hnutí ANO na ministra práce a sociálních věcí.
Babiš připomněl, že se chce věnovat také nepedagogickým pracovníkům. Podle něj kraje a obce přišly o prostředky na kuchařky či školníky, a školy nyní řeší, jak financovat jejich provoz. Tvrdí, že ředitelé doplácejí na změnu financování z vlastních rozpočtů a obce to příští rok nebudou mít z čeho uhradit.
„Chceme přehled o čekacích lhůtách“
Samostatnou část debaty zabraly armádní nákupy. Babiš zopakoval, že chce smlouvu na pořízení stíhaček F-35 nejprve prostudovat. „Tahle vláda zpackala smlouvu na gripeny. Musíme se v tom zorientovat, je tam zaplaceno už moc na zálohách,“ řekl.
Dodal, že podobné letouny používají i jiné země. „Izrael tyhle letadla má, četl jsem, že je má i Saúdská Arábie,“ doplnil. (Saúdská Arábie F-35 zatím nevlastní. – pozn. red.)
V debatě se opakovaně řešilo také zdravotnictví. Jeden z přítomných popsal spor s pojišťovnou ohledně úhrady léčby v pražském onkologickém centru. Babiš reagoval, že chce zlepšit dostupnost péče u náročnějších diagnóz.
„Chceme mít přehled o čekacích lhůtách, protože například na operaci páteře se dnes čeká i dva roky,“ uvedl.
|
Roční úleva od migračního paktu Evropské unie nic neřeší, píše Babiš
Podle něj by se Česko mohlo inspirovat v Olomouci, kde mají na onkologickém oddělení ombudsmana, který provází pacienty procesem léčby.
Řeč přišla i na nedostatek zubařů. I tady měl Andrej Babiš pro své příznivce jednoduché řešení. Je nutné navýšit kapacity studentů medicíny, včetně stomatologie.
Nucený nástup do praxe v České republice, jak požadovali někteří přítomní, ale odmítl. „Nemůžeme absolventům nařídit, aby zůstali v Česku. Musíme je motivovat podmínkami a zázemím,“ konstatoval. „I k nám chodí hodně lékařů třeba ze Slovenska, proti kterému je na tom naše zdravotnictví podstatně lépe,“. řekl.
Tradiční součástí podobných mítinků jsou i ceny vody. Ani zde se nic nezměnilo. Andrej Babiš uvedl, že jde hlavně o dopady rozhodování obcí v minulosti. A na téma doplatil právě Juchelka, který bývá při podobných vystoupeních oblíbeným terčem svého předsedy.
„Aleši, vy se nekoukáte na moje videa. Všechno jsem nedávno vysvětloval,“ přerušil předseda hnutí ANO komentář svého spolustraníka.
„Některé obce vodárenský majetek zprivatizovaly. Teď je otázka, zda se to dá odkoupit zpátky,“ doplnil.
„Sestavení vlády? Nechci komentovat“
Debata se stočila také k médiím. Oba vystupující poslanci ANO kritizovali způsob financování a kontrolu hospodaření veřejnoprávních stanic a zmínili, že chtějí zvolit postup podobný tomu, který s ne úplně nejlepšími dopady na kvalitu vysílání už před časem prosadili poslanci i v sousedním Polsku, kde je televize financovaná ze státního rozpočtu.
„Je potřeba vědět, jak se hospodaří,“ doplnil Aleš Juchelka.
Návštěvníky debaty zajímaly také situace okolo insolvencí, minimální mzda či zaměstnávání načerno. Podle Juchelky je v tomto směru nutné posílit kontroly inspektorátu práce.
Následně opakovaně připomněl i změny v důchodovém zákoně, které chce ANO prosadit, včetně návratu k valorizaci o polovinu růstu reálných mezd a zavedení věkově podmíněných příplatků pro seniory od 85 let.