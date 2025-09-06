Andrej Babiš po pondělním napadení 64letým mužem na tři dny předvolební akce na doporučení lékařů vynechal, ale v pátek a dnes opět jezdil po Moravskoslezském kraji, v sobotu křižoval Karvinsko.
Po Petřvaldu a Petrovicích u Karviné se sešel se zhruba stovkou svých příznivců také v Dolní Lutyni. V obci, ve které má vzniknout průmyslová zóna pro stavbu gigafactory, tedy továrny na výrobu baterií pro elektrovozy pro celkem sedm tisíc zaměstnanců. Zatím oficiálně nepotvrzeným investorem má být jihokorejský Samsung.
Co také Babiš řekl na mítincích
Jsme jediní, kteří ví, o čem mluví.
Bojujeme s dezinformacemi, které o náš šíří konkurence a hlavně média, která všechno, co řekneme, zpochybňují.
Víme, jak funguje svět. Například jsem pětkrát mluvil s Trumpem.
Proč v Polsku uhlí patřilo a patří státu a tady to Bakala vytuneloval za 130 miliard? Zničili Novou huť, je v bankrotu.
Pokud bych se stal premiérem, tak bych hned propustil 350 lidí na Úřadu vlády. Můžeme všude šetřit, například zrušit ministra pro EU i ministra pro vědu a výzkum.
Vše, co vám říkáme, jsou oficiální čísla úřadu statistického českého a víme hlavně, jak funguje Evropa.
Já jsem nepolíbil prsten Ursuly von der Leyen, na rozdíl od Petra Fialy.
Ke konci mítinku se jedna z návštěvnic na gigafactory expremiéra Babiše zeptala. „Gigafactory tady nebude, protože to bude zbytečné, od elektroaut se odchází. Takže tady něco slibují, ale podle mého názoru ani ten investor vlastně nepřijde, protože proč by někdo sem chodil podnikat, když vláda na začátku něco slíbí a pak dělá úplně něco jiného,“ odvětil Babiš bez dalšího upřesnění.
„Tady gigafactory určitě nebude. Jedna se staví myslím na Slovensku, ale tady určitě ne,“ zopakoval Babiš.
Stavba průmyslové zóny je zatím odložená, protože investor čeká na vhodnější čas. S uskutečněním projektu by se mohlo začít nejdříve v roce 2028.
Příznivci i několik odpůrců
Jinak se předvolební akce odvíjela podobně jako na jiných místech, tedy nejprve s představením hlavních bodů volebního programu hnutí ANO, následují otázky a odpovědi, vše končí autogramiádou a fotografováním se zájemci. Většinou se dotazy týkají možností povolební spolupráce, takzvané bitcoinové aféry, nebo sociálních či energetických problémů.
„Já jsem ekonom a absolvoval jsem fakultu obchodu. Vybudoval jsem nějakou firmu, která živí čtyřicet tisíc lidí, koupil jsem tisíc firem, které jsem taky zachránil. A přesto jsou stále v tomto prostoru o mně lži,“ řekl například Andrej Babiš s tím, že hnutí ANO vydalo publikaci o mýtech spojených s jeho vládnutím.
Většinou se mítinky odehrávají v klidu a se vstřícnosti návštěvníků, některé fanynky dokonce Babišovi upekly koláče nebo bystřické větrníky.
Ale na několika místech se objevily protesty. Například v Bystřici na Jablunkovsku dva místní vysokoškoláci nesli hesla „Marketing dobrý, politika na hovno.....sorry jako“ a „Upeč si názor, né koblihu“.
Asi nejsilněji zněly protesty v obci Kunčice pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku, kde několik let dělala starostku lídryně kandidátky STAN Michaela Šebelová. Tam několik lidí neslo transparenty s nápisy „Nás si nekoupíš“ a „Nechci splácet tvůj dluh“. Ti se navíc dostali do sporu s několika příznivci hnutí ANO.
„Vláda s Babišem by byla katastrofa pro tento národ. A to musí být jasné i laikovi. Proto jsme chtěli vyjádřit svůj názor. Je potřeba říct, co si myslíme, protože po výhře takových lidí to bude hodně špatné,“ řekl za protestující například Jiří Kabut (v obecních volbách kandidoval za Nezávislé 2010 a STAN) – pozn. red.).
Babiš se zúčastnil slavností ve dvou moravskoslezských městech, která vede hnutí ANO. Jak v pátek v Novém Jičíně, tak i v sobotu v Havířově sice nebyl oficiální součástí programu a ani tam veřejně nevystupoval, nicméně slavnosti byly uvedeny na plakátech jeho mítinků a sám avizoval, že se tam s ním lidí mohou potkat.