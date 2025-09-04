Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel

Tři dny po útoku berlí v Dobré na Frýdecko-Místecku se šéf hnutí ANO a lídr moravskoslezské kandidátky Andrej Babiš vrátil do kolotoče předvolebních setkání s občany. Mítink v centru Ostravy se obešel bez incidentu, Babiš a jeho tým byli výrazně obezřetnější než na předchozích předvolebních akcích.

Babiš při čtvrtečním mítinku před obchodním centrem Forum Nová Karolina většinou setrval uprostřed předvolebního stánku hnutí ANO. Vlevo od něj často stála dvojka kandidátky Aleš Juchelka, vpravo pak stínový ministr průmyslu Karel Havlíček. Za Babišem vše sledovala jeho ochranka.

Andrej Babiš na ostravském mítinku hnutí ANO tři dny po útoku staršího muže na Frýdecko-Míxtecku. Vlevo poslanec Aleš Juchelka, vpravo starostka Města Albrechtice na Krnovsku a krajská náměstkyně Jana Murová. (4. září 2025)
Většinu času předvolebního mítinku hnutí ANO v centru Ostravy strávil Babiš uprostřed předvolebního stánku hnutí. (4. září 2025)
Andrej Babiš se svým příznivcem na mítinku hnutí ANO v centru Ostravy. (4. září 2025)
Andrej Babiš s ostravským romským aktivistou Josefem Stojkou (vpravo). Ochranka hnutí ANO byla na mítinku po útoku na dřívější akci značně obezřetnější.(4. září 2025)
Například při srovnání s nedávným mítinkem v Karviné, kterého byl redaktor iDNES také účasten, Babiš mezi lidi s mikrofonem takřka nevycházel a za jeho záda se lidé částečně dostali až při závěrečné autogramiádě.

Když na něj v pondělí 1. září v Dobré zaútočil 64letý muž a dvakrát ho berlí udeřil, z toho jednou do hlavy, Babiš na doporučení lékařů zrušil svou účast na úterních mítincích na Olomoucku i ve středu na Hlučínsku.

ANO slibuje bezúročné půjčky na bydlení, zachování české koruny i nižší daně

Ve čtvrtek však už byl hlavní osobou při představení volebního programu ANO v Dolních Vítkovicích a odpoledne se vrátil na mítinky. Žádná zranění, ale ani jiná zdravotní indispozice na něm nebyla patrná.

Napadení už nehodnotil, jen nepřímo se o něm zmínil při hodnocení stavu zdravotnictví, když popisoval své ošetření.

„Po vyšetření CT mi ve Frýdku-Místku řekli, že mám jít na magnetickou rezonanci. Byl jsem u firmy Sagena, je to nejmodernější rezonance v České republice. A tam vás vezmou, garantují do třech dnů. Platil jsem šest tisíc korun, protože ta magnetická rezonance nemá kontrakt od pojišťovny. Pan ministr (Válek z ODS – pozn. red.) to nedovolil. A my, pokud nás zvolíte, tak uděláme, ať neplatíte,“ řekl Babiš.

„Berli mám na obranu“

Mítinku se účastnilo více než 150 lidí, část z nich se však na místě zastavovala při průchodu z obchodního centra a zanedlouho zase odešla.

Jedna žena však zdaleka mávala berlou. „Pane Babiši, to mám na obranu,“ hlásila. Babiš však její služby ani berlu nepřijal a žena po chvíli odešla. „Prostě jsem to tak chtěla udělat,“ odvětila na dotaz přítomných novinářů.

Útočník byl obětí nepravd, ochranka mě bude zepředu víc hlídat, popsal Babiš

Lidé se Babiše ptali na bitcoinovou aféru, Green Deal, vyrovnaný rozpočet nebo trestní odpovědnost současných vládních politiků. Po projevech a odpovídání na dotazy následovala autogramiáda.

Lídr hnutí ANO pokračuje v mítincích i v dalších dnech, v pátek bude na Jablunkovsku a Novojičínsku, v sobotu pak na Karvinsku.

