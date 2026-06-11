Babylon balet v Ostravě propojí tanec a různé světové jazyky

Baletní soubor Národního divadla moravskoslezského (NDM) připravuje uvedení inscenace Babylon balet. Choreografii vytvořili sólisté baletu NDM Natalia Adamska a Rei Masatomi, které režijně vede slovinský operní režisér, dramaturg a performer Rocc. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová. Premiéra se v Divadle 12 uskuteční 13. června.
"Tanečníci a inscenační tým inscenaci věnují končící dlouholeté šéfce baletu Lence Dřímalové. Zároveň je poctou skladateli Eriku Satiemu, jehož hudba v představení zazní v živém kytarovém podání," uvedla Swiderová. Inscenace má podtitul Ztraceno v překladu, nalezeno v pohybu. Tanečníci během představení mezi sebou komunikují také slovy ve svých rodných jazycích nebo anglicky. Křikem, pláčem i smíchem.
Autorské projekty tanečníků nejsou v NDM ničím novým. Projekt dvou sólistů navazuje na dřívější iniciativy. "V roce 2018 jsme na scéně Divadla Antonína Dvořáka například představili veřejnosti autorský projekt Myslím, tedy jsem. V období covidové pandemie v roce 2020 následoval Tanec z celého srdce pro Vás," uvedla Dřímalová. Dodala, že Babylon balet je 75 minut dlouhá inscenace s ambicí stát se pevnou součástí repertoáru divadla.
Název i téma inscenace jsou podle Swiderové narážkou na známý biblický příběh. Režisér a autor scénáře Rocc uvedl, že jde spíše o asociace než vyprávění onoho příběhu. "Samotný příběh trošku obracíme naruby. Na jedné straně pro nás samozřejmě různé jazyky znamenají komplikaci, ale zároveň představují výzvu a určitou poezii," řekl. Podle Rocca jde o intimní a emocionálně bohatou inscenaci zabývající se komplexními otázkami mezilidské komunikace.
Babylon balet je také osobní zpovědí tanečníků z různých kultur a konců světa, jejichž cesty se setkávají v Ostravě. "Skrze tanec hledají způsob, jak porozumět druhým i sami sobě. Babylon balet je pojat jako koláž každodenních situací, setkání a momentů, které známe z našich životů. Jednotlivé taneční obrazy s nadčasovou hudbou Erika Satieho asociativně tvoří pestrou mozaiku zážitků, ve které pohyb napoví to, co slova nedokážou," dodal Rocc. Hudba Francouze Erika Satieho zazní v živém podání kytary klasické a elektrické. Některé skladby jsou původně psány pro klavír, v inscenaci mají kytarová aranžmá.