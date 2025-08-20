Lupiči to nevyšlo. Z banky odešel s nepořízenou, policie ho navíc hned chytila

Hodně rušno bylo ve středu dopoledne v centru Frýdku-Místku. Muž se tam pokusil vyloupit banku, ale když neuspěl, dal se na útěk. Ani to mu nepomohlo, přivolaní policisté ho brzy zadrželi.
Incident se stal po půl desáté na třídě T. G. Masaryka. Podle prvotních policejních zjištění přišel k přepážce muž, který bankovní úřednici předložil lístek s napsaným požadavkem k vydání peněz.

Když to obsluha odmítla, tak muž v loupeži nepokračoval a co nejrychleji zmizel. „Na místo se okamžitě sjelo několik policejních hlídek, včetně velitele policie, speciální pořádkové jednotky a povolána byla také zásahová jednotka,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Lupič si vycpal břicho polštářem, aby zmátl svědky. Před policií skočil z okna

Když policisté pátrali po pachateli v okolí, brzy narazili na muže, který odpovídal popisu lupiče.

„Hlídka obvodního oddělení podezřelého zadržela a věc si do své gesce převzali frýdecko-místečtí kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí.

20. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

